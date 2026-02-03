Bareskrim desmantela la conspiración de acciones de MPAM, el director general y la esposa del accionista se convierten en sospechosos

Jacarta – La práctica de colusión en las transacciones bursátiles, que se sospecha que perjudica a los inversores, ha vuelto a arrastrar al sector de la gestión de inversiones. La Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Bareskrim) designó oficialmente a tres personas como sospechar en el caso de presuntos actos delictivos del mercado de capitales que involucran a PT Minna Padi Asset Management (MPAM).

Cada uno de los tres sospechosos tiene las iniciales DJ como director principal de PT MPAM, ESO como accionista de PT MPAM y EL, conocida por ser la esposa del sospechoso ESO.

«Así que hay tres sospechosos que han sido nombrados en la investigación del caso a quo», dijo el director de Delitos Económicos Especiales. Bareskrim PolriGeneral de brigada de policía Ade Safri Simanjuntak, martes 3 de febrero de 2026.

Ade Safri explicó que este caso estaba relacionado con supuestas prácticas de colusión en el comercio estructurado de acciones. Se sospecha que PT MPAM convirtió deliberadamente determinadas acciones en activos subyacentes de productos de fondos mutuos, pero las contrapartes de las transacciones en realidad procedían de cuentas que todavía estaban dentro de los círculos internos de la empresa.

En la construcción del caso, las transacciones de acciones se llevaron a cabo utilizando cuentas pertenecientes a ESO y ESI, que son los hermanos menores de ESO. Esta condición genera fuertes sospechas de que existe un conflicto de intereses en la gestión de inversiones.

Además, los investigadores descubrieron que ESO no sólo tenía la condición de accionista de PT MPAM. También se registra que posee acciones de PT Minna Padi Investama y PT Sanurhasta Mitra. Mientras tanto, se sabe que ESI tiene acciones en empresas afiliadas a PT MPAM.

Con esta posición, se sospecha que ESO utiliza las herramientas de su propio administrador de inversiones para obtener ganancias de las transacciones de acciones de sus afiliados.

«Que luego se revende a otros fondos mutuos de PT MPAM a un precio bastante alto», dijo.

Para descubrir este caso, los investigadores de Dittipideksus Bareskrim Polri han examinado a decenas de partes. Para reforzar las pruebas se interrogó a un total de 44 testigos, entre ellos varios expertos en delitos penales y en mercados de capitales.

La cosa no se quedó ahí, Bareskrim también tomó medidas firmes al bloquear decenas de subcuentas de valores que se sospechaba que estaban directamente relacionadas con la práctica de conspiración. El valor total de los activos congelados alcanza cientos de miles de millones de rupias.