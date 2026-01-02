Bareskrim arresta inmediatamente a los autores del desastre logístico de Sumatra, ¿quién es el autor intelectual?

Yakarta, VIVA – Una nueva ronda de tramitación de casos registro arrastrados por las inundaciones en Tapanuli, Sumatra Norte, a partir de pronto.

Departamento de Investigación Criminal La Policía Nacional manifestó su determinación sospechar A la espera de los resultados del caso que actualmente está en curso. La Dirección de Delitos Ciertos (Dittipidter) Bareskrim Polri está llevando a cabo un caso para determinar quién será considerado penalmente responsable en este caso.

«Identifique inmediatamente al sospechoso», dijo el director de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Indonesia, general de brigada de policía Moh. Irhamni cuando fue contactado el viernes 2 de enero de 2026.

Irhamni enfatizó que el proceso legal está entrando actualmente en una etapa crucial porque el caso se lleva a cabo junto con la Fiscalía General (Kejagung). También pidió a todas las partes que tengan paciencia a la espera de los resultados oficiales.

«Estamos a la espera de una audiencia con la Fiscalía General de la República. Sí (se está tramitando un título de causa)», dijo.

Este caso es el desarrollo de una investigación sobre otros presuntos actos delictivos relacionados con actividades ilegales de desmonte de tierras presuntamente realizadas por PT TBS. Esta actividad tuvo lugar alrededor de las cuencas de los ríos Garoga y Anggoli (DAS), Regencia Central de Tapanuli, Sumatra del Norte.

Se sospecha que esta actividad de limpieza de tierras ha contribuido a la ocurrencia de desastres en la región de Sumatra, por lo que se ha convertido en una seria preocupación para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Los investigadores ahora están investigando denuncias de violaciones penales en el campo de la protección y gestión del medio ambiente.

En este caso, los investigadores aplicaron el artículo 109 Juncto artículo 98 en conjunto con el artículo 99 de la Ley Número 32 de 2009 sobre Protección y Gestión del Medio Ambiente, modificada por la Ley Número 6 de 2023 relativa a la estipulación del Perppu Número 2 de 2022 sobre Creación de Empleo en ley.

Para su información, investigadores de la Dirección de Ciertos Delitos (Dittipidter) Bareskrim Polri descubrieron elementos criminales en presunta tala ilegal en las áreas de las cuencas de Garoga y Anggoli (DAS), Sumatra del Norte (Sumatra del Norte).

Este hallazgo significa que el manejo del caso ha pasado oficialmente a la etapa de investigación. Así lo reveló el director de Tipidter Bareskrim Polri, el general de brigada de policía Mohammad Irhamni.

«Hemos elevado el TKP (escena del crimen) de Garoga y Anggoli al proceso de investigación», dijo el miércoles 10 de diciembre de 2025.