Jacarta – Dirección de Delitos Generales (Dittipidum) Departamento de Investigación Criminal policia nacional arrestaron a 20 sospechosos en el caso juegos de azar en línea red internacional. Decenas de sospechosos fueron detenidos en varias zonas.

Esta detención fue resultado del desarrollo de casos descubiertos por la Subdirección III de la Dirección General de Delitos, Bareskrim Polri. 20 sospechosos fueron arrestados durante el período de agosto a diciembre de 2025.

«Hay 20 sospechosos, sospechosos de ser una red internacional», dijo el director de Delitos Generales (Dittipidum) de Bareskrim Polri, el general de brigada Wira Satya Triputra, en una declaración escrita el viernes 2 de enero de 2025.

Bareskrim Polri descubre un caso internacional de juego online

Wira Satya dijo que la revelación de decenas de sospechosos se basó en tres informes policiales. Enfatizó que su partido no dejará de investigar a fondo los delitos relacionados con el juego en línea, de acuerdo con la dirección del jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo, con respecto a la Asta Cita del presidente Prabowo Subianto.

El primer caso de acción contra los juegos de azar en línea (judol) en una red internacional llevado a cabo por el equipo de la Subdirección 3 Jatanras Dittipidum Bareskrim Polri se produjo en las áreas de Pamekasan Regency, Tangerang City, West Yakarta City, South Yakarta City y East Yakarta City. Como resultado de esta operación policial, los investigadores arrestaron a nueve perpetradores.

Luego, la segunda red fue descubierta el 27 de noviembre de 2025. Esta vez, los investigadores descubrieron una red internacional de juegos de azar en línea del sudeste asiático en una de las unidades de Laguna Apartment, Pluit Village, distrito de Penjaringan, en el norte de la ciudad de Yakarta.

A partir de los resultados de estos arrestos, el equipo logró detener a dos perpetradores que actuaban como administradores de sitios de juegos de azar en línea y administradores financieros, junto con evidencia en forma de una unidad de computadora utilizada para operar varios sitios de judol, una unidad de computadora portátil para registrar informes financieros de judol, un libro de cuentas, un cajero automático y varias unidades de teléfonos móviles para transacciones de banca móvil.

«Basándose en la información de los perpetradores que habían sido arrestados, el equipo se trasladó inmediatamente al área PIK 2 para perseguir a otros perpetradores y el equipo logró detener a dos perpetradores que actúan como administradores financieros de juegos de azar en línea y administradores de sitios de juegos de azar en línea», dijo.

Después de interrogar a los cuatro perpetradores, se obtuvo información de que el propietario y el coordinador financiero y el sitio de juegos de azar en línea estaban en la tienda Muara Karang Blok Z3 No. 3, Pluit Village, distrito de Penjaringan, ciudad del norte de Yakarta. A continuación, el equipo se movió rápidamente para asegurar a los dos perpetradores.