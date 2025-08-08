Bareskrim 30 kg de metanfetamina está listo para ingresar a Kampung Bahari, controlado por Cipinang Lapas Prisoner!

Yakarta, Viva – Dirección de crímenes Drogas La Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional frustró la circulación sabu Pesando 30 kilogramos controlados desde el interior Hoja CipinangJacarta.

Se planea que los bienes ilícitos se envíen a Kampung Bahari, North Yakarta, conocido como uno de los nidos de drogas. El arresto se llevó a cabo en Jalan Benyamin Sueb, Pademangan, North Yakarta, el jueves 7 de agosto de 2025.

«En agosto de 2025, los narcóticos de la policía de Investigación Criminal recibieron información de la inteligencia de que habría una entrega de narcóticos de metanfetamina, que se enviarán a Kampung Bahari», dijo el director de la Policía de Investigación Penal de Investigación Penal, General de Brigada Eko Hadi Santoso, viernes 8 de agosto de 2025.



Brigadier General Police Eko Hadi Santoso Foto : Viva.co.id/foe Peace Simbolon

Con esta información, el equipo realizó una investigación y siguió un automóvil sospechoso de estar en el área de Kalideres, West Yakarta. La persecución terminó en Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, con 17.06 Wib. Cuando se registró, la policía encontró dos bolsas en el tronco de un automóvil que contenía 30 kilogramos de metanfetamina.

«El equipo siguió al área de Kemayoran en Jalan Benyamin Sueb con 17.06 Wib El equipo hizo un arresto y aseguró a 2 hombres», dijo.

Además de la metanfetamina, la policía confiscó bolsas, cuentas bancarias, teléfonos celulares y automóviles utilizados para transportar estos productos ilícitos. Este caso todavía se está desarrollando para desmantelar la red de drogas controlada desde las rejas posteriores.

«De la declaración de la persona de que la persona fue le dijo un hombre que estaba en la prisión de Cipinang y después de recibir información de la persona que el equipo coordinó con el Centro de Detención Cipinang», dijo nuevamente.