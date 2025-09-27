Bareilly ve enfrentamientos entre la policía y los lugareños sobre la fila de ‘Amo a Muhammad’







Un anuncio que posponga una manifestación propuesta en apoyo de la campaña «I Love Muhammad» de Cléry y Ittehad-e-Millat Council, Tauqeer Raza Khan. Mezquita el viernes.

La policía ha detenido a más de dos docenas de personas, dijeron las autoridades. La policía dijo que una gran multitud que llevaba los carteles de «Amo a Muhammad» se reunió fuera de la residencia del clérigo y cerca de la mezquita, tanto en el área de Kotwali como se ubicó a poca distancia el uno del otro, después de las oraciones del viernes, con personas que expresan ira por la suspensión de la manifestación. Las fuentes dijeron que Khan hizo un anuncio de último minuto para cancelar la manifestación, diciendo que las autoridades no otorgaron permiso para ello. Mientras tanto, el magistrado de distrito Avinash Singh dijo: «Hace unos días, una organización había propuesto celebrar una marcha el viernes y presentar un memorándum en apoyo de una protesta.

Nos habíamos informado que si se tratara de tales medidas, necesitaría obtener un permiso por escrito primero, ya que la Sección 163 del BNSS (poder para emitir orden en casos urgentes de molestias o peligros detenidos) está vigente en todo el distrito «. Agregó que a pesar de esto, después del Oraciones del viernesAlgunas personas salieron a las calles en ciertas áreas e intentaron interrumpir la paz. «En respuesta, la policía tomó medidas estrictas en el acto. La situación está completamente bajo control. Solicito a todos que no presten atención a los rumores», dijo el DM. Una declaración emitida por el departamento de información del gobierno de Uttar Pradesh dijo que la violencia de Bareilly era una conspiración bien planificada. «La conspiración era crear una atmósfera negativa contra la industria y el progreso en Occidente (Occidental Uttar Pradesh). Los disturbios se utilizaron para socavar la feria comercial internacional de Noida y demostrar que Uttar Pradesh aún es insegura. Esto evitará que la inversión extranjera llegue a Uttar Pradesh y los esfuerzos del Gobierno de Yogi ADityan para desarrollar más de HiCh Cities como no d.

El gobierno estatal está investigando la conspiración detrás de la violencia de Bareilly. Esos rumores de difusión serán castigados de acuerdo con la ley, agregó el comunicado. El jueves, el clérigo había advertido que la manifestación continuaría a cualquier costo. Khan ha estado políticamente activo durante más de dos décadas con cierta influencia en los distritos de Bareilly y cercanos. También es el descendiente directo de Ahmed Raza Khan, el fundador de la secta Barelvi del Islam sunita, una de las sectas más prominentes del subcontinente. La violencia se desarrolló fuera de una pequeña mezquita contigua al terreno de Islamia en el corazón de la ciudad y cerca del Dargah-e-Ala Hazrat, el santuario más venerado para los seguidores de la secta Barelvi. Mientras la multitud de TE intentaba marchar hacia el terreno de Islamia Inter College, la policía intentó detenerlo en Khalil Tiraha, provocando peleas de piedra y vandalización de vehículos y tiendas por parte de los manifestantes, creando una situación similar a una estampida. No hubo cifras oficiales disponibles sobre el número de personas heridas cuando se presentó este informe, incluso cuando las imágenes mostraron vidrio roto, calzado disperso y piedras en las calles, ya que la policía en equipo antidisturbios usó la fuerza para dispersar a la multitud.

Dig Ajay Kumar Sahni dijo a los periodistas que la policía estaba en contacto con líderes religiosos Durante dos días antes de las oraciones del viernes, que se realizaron pacíficamente en la mayoría de las áreas. Se encontraron algunos elementos traviesos que crían consignas y arrojaron piedras a la policía. En represalia, se usó fuerza leve y fueron arrestados. «Los Firs están siendo alojados», dijo la excavación. «La forma en que las multitudes salieron con pancartas y piedras arrojadas, insinuó una conspiración planificada previamente. Todos los involucrados se identificarán utilizando videos y fotos del incidente y medidas se tomarán contra ellos», agregó el oficial, prometiendo «castigo ejemplar» que disuadirá una repetición de este episodio. Los lugareños dijeron que el pánico se extendió en varias áreas mientras las tiendas bajaban las persianas después de la violencia, incluso en Alamgiriganj, Bansmandi, Civil Lines, Bada Bazaar, Qutubkhana y Bihari Pur. La pelea de piedra también se informó desde cerca de Azamnagar y Kumar Talkies. Los oficiales superiores, incluidos DIG, SSP Anurag Arya y el DM, acamparon en el área de Kotwali para monitorear la situación.

«La situación está bajo control ahora. No se ha informado un incidente adversario. Estamos apelando a las personas a mantener la paz y la armonía», dijo el DM a los periodistas. El despliegue policial pesado ha convertido grandes partes de la ciudad en una fortaleza virtual, con seguridad adicional en bolsillos sensibles. La génesis de la controversia se remonta al 9 de septiembre, cuando la policía en Kanpur presentó un FIR contra nueve personas nombradas y 15 personas no identificadas por presuntamente instalar tableros con «Amo a Muhammad» escrito en aquellos en una carretera pública durante una procesión de Barawafat. Los grupos hindúes se opusieron a él, llamándolo «desviación de la tradición» y una «provocación deliberada». La controversia pronto se extendió por varios distritos de Uttar Pradesh y a estados como Uttarakhand y Karnataka, provocando protestas y represiones policiales. La fila también llamó la atención del jefe de Aimim Asaduddin Owaisi, quien afirmó que decir «Amo a Muhammad» no era un delito. Mientras tanto, en un puesto en hindi en X, el jefe del Partido Samajwadi (SP), Akhilesh Yadav, condenó a la policía Lathicharge en Bareilly y dijo: «¡La exhibición de fortaleza del gobierno es un signo de su debilidad.

