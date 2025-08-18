Barcos al revés en Nigeria, 40 personas desaparecidas

Lagos, vivir – Más de 40 personas faltan en accidente Envolver NigeriaDespués de que un barco que transportara a 50 personas a un mercado popular en el estado del noroeste de Sokoto, Nigeria, revirtió el domingo 17 de agosto de 2025, dijo la agencia de respuesta de emergencia del país.

Leer también: Accidente de superdeportivo de convoy en Kunciran Toll Road, Lamborghini Murcielago Ringsek



Informó la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias de Nigeria (NEMA), el barco trajo más de 50 pasajero Hacia el mercado de Goryo, antes de tener un trágico accidente – Enviar al revés en el medio del río.

«Se han salvado unas 10 personas, y más de 40 pasajeros están desaparecidos, dijo el Director General de Nema, Zubaida Umar, en su declaración oficial informó Al JazeraLunes 18 de agosto de 2025.

Leer también: La forma en que ASDP enfrenta una oleada de pasajeros en el 80º período de fin de semana de la República de Indonesia



Agregó que el equipo de respuesta de emergencia había sido desplegado para apoyar los esfuerzos de búsqueda y rescate en la escena.

Los medios locales The Punch citaron la declaración de un funcionario local que dijo que la posibilidad de un accidente era un exceso de carga, un problema que a menudo ocurre en el transporte fluvial en la región.

Leer también: Cinco botes de pesca se incendiaron en el muelle de Muara Baru



Los accidentes de barco no son nuevos en Nigeria. El país con una gran red de ríos y lagos a menudo enfrenta tragedias similares, especialmente en la temporada de lluvias entre marzo y octubre, cuando la superficie del agua aumenta dramáticamente.

El año pasado, al menos 16 agricultores fueron asesinados en Sokoto después de una canoa de madera en la que iban al revés cuando iban a los campos de arroz.

El mes pasado, al menos 13 personas fueron asesinadas y docenas de otras desaparecieron después de que un barco que transportaba a unos 100 pasajeros volcó en el estado de Níger, en el norte del norte de Nigeria, mientras que dos días después, seis niñas se ahogaron en un accidente de bote en el estado de Jigawa.