Barco turístico se hunde en Labuan Bajo tras ser golpeado por altas olas; 4 extranjeros están desaparecidos

Labuán BajoVIVA – Un barco que transporta viajero Extranjeros se ahogaron al ser golpeados por altas olas en las aguas Parque Nacional de KomodoRegencia de West Manggarai, Nusa Tenggara Oriental (NTT).
El desafortunado barco llamado Putri Sakinah se hundió alrededor del estrecho de Padar el viernes 26 de diciembre de 2025 por la noche. El coordinador del puesto de Labuan Bajo Sar, Edy Suryono, dijo que 7 pasajeros sobrevivieron mientras que otros 4 pasajeros todavía estaban siendo buscados.
«Se llevó a cabo una búsqueda durante aproximadamente 3 horas en el lugar inicial de la desaparición. El cuerpo del barco no pudo ser visto porque las olas alcanzaron dos metros de altura», dijo Edy Suryono, el sábado 27 de diciembre de 2025 por la mañana.
Continuó que de los pasajeros sobrevivientes, dos de ellos eran turistas extranjeros, un guía turístico y cinco miembros de la tripulación. Mientras tanto, los cuatro que aún permanecen desaparecidos son los turistas extranjeros llamados Martín Carreras Fernando, Martín García Mateo, Martínes Ortuño María Lía y Martínez Ortuño Enriquejavier.
«Se cree que quedaron atrapados en la cabina del barco durante el incidente», explicó Edy.
Buscar el barco se hundió Continuará esta mañana desde el puerto de Labuan Bajo en Nusantara. Además de Basarnas Labuan Bajo, la búsqueda contó con la ayuda de un equipo de Polairud, TNI y Syahbandar.
