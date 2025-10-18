Barco humanitario de los Emiratos Árabes Unidos zarpa hacia Gaza con 7.200 toneladas de ayuda







El barco humanitario de los EAU zarpó hoy hacia el Franja de Gaza como parte de la Operación Caballero Caballero 3, transportando 7.200 toneladas de suministros de socorro destinados a satisfacer necesidades urgentes y aliviar el sufrimiento de la gente en la Franja.

El envío incluye 4.680 toneladas de suministros alimentarios esenciales, 2.160 toneladas de materiales para refugios, tiendas de campaña y ropa de invierno, junto con 360 toneladas de suministros médicos y cuatro tanques de agua. El cargamento representa una respuesta humanitaria integral que aborda las necesidades diarias más urgentes de la población de Gaza.

Esta iniciativa encarna la unidad y coordinación de organizaciones humanitarias y benéficas de los EAU que han unido esfuerzos para defender los valores de solidaridad y respuesta rápida de la nación al brindar ayuda a la Pueblo palestino. Se produce en implementación de las directivas del Presidente, Su Alteza el Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, quien coloca el trabajo humanitario entre las principales prioridades del país y garantiza la continuidad del apoyo de socorro para el pueblo de Gaza.

La Operación Caballero Caballero 3 refleja el enfoque humanitario profundamente arraigado de los EAU y su compromiso duradero con los esfuerzos de ayuda global, estableciendo un ejemplo internacional de respuesta efectiva y acción humanitaria integrada para apoyar a los necesitados en todo el mundo.

