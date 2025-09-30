Barco de carga golpeado por misil cerca de Yemen, tripulación obligada a evacuar







Un ataque de misiles de Yemen’s Hutí Los rebeldes establecieron un buque de carga con bandera holandesa en llamas en el Golfo de Aden el lunes, dijeron las autoridades, hiriendo a dos marineros y obligando a su tripulación a abandonar el barco dañado. Fue el ataque más grave en el Golfo de Aden, a cierta distancia del Mar Rojo, donde los hutíes respaldados por Irán hundieron dos embarcaciones en julio. Si bien los rebeldes no reclamaron el asalto al Minervagracht, habían amenazado con golpear a los barcos como parte de su campaña por la Guerra de Israel-Hamas en la Franja de Gaza, particularmente cuando Israel se aprieta en la ciudad de Gaza en una nueva ofensiva terrestre.

Mientras tanto, el Medio Oriente también permanece nervioso después del Naciones Unidas Las sanciones reimpuestas a Irán sobre su programa nuclear. El Minervagracht había sido atacado el 23 de septiembre en un ataque fallido en el Golfo de Aden, que se conecta al Mar Rojo a través del Estrecho de Bab El-Mandeb que separa el África Oriental de la Península Arábiga. El lunes, un lanzamiento de misiles visto por algunos en Yemen aparentemente golpeó el Minervagracht. Spliethoff, el propietario del barco, describió la huelga como «infligir daños sustanciales al barco».

Un helicóptero evacuó a los 19 miembros de la tripulación del barco, de los cuales dos resultaron heridos, agregó. Una fuerza naval europea que opera en la región, conocida como Operación Aspides, dijo el martes temprano que el Minervagracht «está en llamas y a la deriva» después del rescate de la tripulación. Identificó la tripulación del barco como venida del FilipinasRusia, Sri Lanka y Ucrania, con uno herido y estable y otro gravemente herido y trasladado en avión a Djibouti para su atención médica. La información marítima, la cooperación y la conciencia del ejército francés identificaron a los hutíes como llevando a cabo el ataque. Los hutíes esperan horas e incluso días para reclamar sus asaltos y aún no lo han hecho. Los rebeldes han lanzado ataques con misiles y aviones no tripulados en más de 100 barcos y sobre Israel en respuesta a la guerra en Gaza, diciendo que estaban actuando en solidaridad con los palestinos. Sin embargo, los objetivos pasados ​​del grupo han tenido poca o ninguna conexión con Israel.

El Centro de Información Marítima Conjunta de la Marina de los EE. UU. Dijo anteriormente que el Minervagracht no tenía «afiliaciones israelíes». El ataque de Houthi amplía el área de los recientes asaltos de los rebeldes, ya que el último ataque registrado en un barco comercial en el Golfo de Aden antes de que llegara el minervagracht en agosto de 2024. Sus ataques en los últimos dos años han volcado el envío en el Mar Rojo, a través de los cuales aproximadamente USD 1 billón de bienes aprobados cada año antes de la guerra. Los hutíes detuvieron sus ataques durante un breve alto el fuego en la guerra. Más tarde se convirtieron en el objetivo de una intensa campaña de una semana de ataques aéreos ordenados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, antes de declarar que se había alcanzado un alto el fuego con los rebeldes. Los hutíes hundieron dos buques en julio, matando al menos a cuatro a bordo, y otros se cree que los rebeldes tienen en manos. Se hundieron otros dos antes en la campaña.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente