VIVA – Barcelona Volver para demostrar su valía como un club con una atracción global, no solo en el campo sino también en el ámbito digital. El Laliga Giant Club ahora es oficialmente una organización deportiva con la mayoría de los clientes en YouTube.

Leer también: El calendario completo de la semana inaugural de Laliga: Barcelona Challenge Mallorca, Real Madrid contra …



Según los datos oficiales del club, Barcelona ha bolsado 23.8 millones de suscriptores. Este número va más allá FIFA (23.6 millones) y NBA (23.3 millones), convirtiendo a Blaugrana en el contenido del Rey del Deporte en la plataforma de intercambio de videos.

Este rápido crecimiento no puede separarse de una serie de iniciativas de contenido importantes, incluida la reciente Tour asiática y el evento Joan Gamper Trophy 2025.

Leer también: El chico mágico del Real Madrid hizo un alboroto después de llamar a Messi el mejor jugador



El éxito de Barcelona también enfatiza su distancia del rival Abadi, Real Madrid, que tiene 18.1 millones de clientes. Mientras que el Liverpool como recién llegado a las filas de The Top Digital Club aún registró 11.7 millones de suscriptores.

Para Barcelona, esta diferencia en número no es solo estadísticas, sino un activo comercial de alto valor. El club entiende que la participación digital ya no es solo una herramienta de marketing, sino que se ha convertido en la principal infraestructura para generar ingresos.

Leer también: Lewandowski: Sí, fui al Manchester United



Una de las claves de su éxito es el mercado asiático, especialmente China. El contenido adaptado a las necesidades locales es un imán para capturar patrocinadores y socios comerciales de la región.

Las estrategias que dirigen Barcelona combinaron transmisiones en vivo, contenido exclusivo detrás de escena, así como una activación especial en varios países. El club es muy consciente de que las preferencias de cada mercado son diferentes y requieren un enfoque ajustado.

Ahora, el contenido digital ya no es solo un medio de promoción, sino activos comerciales con valores medibles. El suscriptor, el compromiso, el rango métrico se convierte en el principal indicador para atraer anunciantes y socios patrocinadores a costos premium.

Y, por supuesto, la presencia de estrellas jóvenes fenomenales como Lamine Yamal ayudó a alentar el prestigio de Barcelona, tanto en el campo como en el mundo digital.