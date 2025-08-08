Barcelona retiró el neumático del capitán de Marc-Andre Ter Stegen, ¿por qué?

España, Viva – Barcelona anunció el neumático del neumático del capitán del portero Marc Andre Ter Stegen Debido a problemas disciplinarios hasta un momento indeterminado.

Citado del sitio web oficial del club el viernes, Barcelona explicó que las acciones disciplinarias de Marc-Andre Ter Stegen hicieron que la fiesta interna dentro del club tomara esta decisión.

«El FC Barcelona anunció por la presente que, después del proceso disciplinado que se abrió al jugador Marc-Andre Ter Stegen, y hasta que este problema se resolvió definitivamente, el club, a través de un acuerdo conjunto con el Director de Sports and Coaching, había decidido temporalmente atraer su posición como Capitán del Primer Equipo», escribió la declaración oficial del club.

Además, la posición del Capitán Barcelona antes de la competencia 2025/2026 será tomada por el actual defensor adjunto del capitán Ronald Araujo, quien hace algún tiempo extendió oficialmente el contrato con el Blaugrana.

Barcelona también abrió un canal legal para superar los problemas disciplinarios del Ter Stegan que podría sancionar al ex portero de Borussia Moenchengladbach.

Kiper Barcelona, Marc-Andre Ter Stegen

Los próximos pasos en el caso de Ter Stegen aún serán discutidos por funcionarios relacionados de Barcelona, que se espera que dure algún tiempo por delante.

Según varios informes de los medios internacionales, la decisión de Barcelona de revocar el neumático del capitán de Ter Stegen porque el jugador alemán se negó a firmar un documento médico que fuera útil para el proceso administrativo a la Comisión Médica de La Liga.

Esto ha detenido efectivamente los esfuerzos de Barcelona para clasificar su lesión como una lesión a largo plazo, lo que les permitirá liberar temporalmente el 80 por ciento de su salario de sus facturas salariales y registrar nuevos jugadores.

Mientras tanto, según el informe de los medios españoles Mundo Deportivo, Barcelona necesita este documento porque quieren registrar inmediatamente a Joan García como un nuevo jugador, así como un sustituto a corto plazo de Ter Stegen.

Sin este documento, Barcelona todavía no puede registrar a García para la próxima competencia de la Liga Española y deja que el futuro del ex portero de Espanyol no esté claro. (Hormiga)