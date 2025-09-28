Barcelona recibió buenas noticias por delante de la verdadera sociedad

VIVA – Barcelona Finalmente, puedes dar un suspiro de alivio. Su Wonderkid, Lamine Yamalciertamente se recuperó de una lesión y listo para aparecer cuando el Blaugrana entretiene Verdadera sociedad En Estadi Olímpic Lluís Company, la hora local del domingo por la noche.

Leer también: Presidente del Club Tráctico de Lamine Yamal y jugador de Barcelona después del Balón D & Rsquo; O 2025



Yamal había sido detenido previamente en los últimos cuatro partidos debido a la lesión de la ingle obtenida al defender al equipo nacional español. La lesión incluso tuvo tiempo de hacer un entrenador del Barça, Hansi FlickMolesto con el entrenador La Furia Roja, Luis de la Fuente, quien fue considerado para forzar al jugador.

Sin embargo, solo seis horas antes del duelo contra la Sociedad, Barcelona emitió una declaración oficial de que Yamal había «recibido una luz verde médica» y regresó al equipo.

Leer también: Lista completa de ganadores del premio Ballon d’Or 2025, ¿qué título Lamine Yamal?



El ganador del Trofeo KOPA 2025 le había dado su código de regreso a través de las redes sociales este fin de semana. Aun así, la película todavía es reacia a determinar si Yamal caerá inmediatamente como titular o solo jugó desde el banco.

Las noticias de regreso de Yamal se convirtieron en un soplo de aire fresco en medio de una tormenta de lesiones en el Barcelona. La razón por la que el Barça también debe perder a Raphinha, que sufrió una lesión en los isquiotibiales y se estima que está ausente tres semanas. Mientras que el portero principal, Joan García, incluso tuvo que escalar la mesa de operaciones debido a la lesión en el menisco y podría detenerse por hasta dos meses.

Leer también: Aitana Bonmati dijo después de Sabet Ballon d’Or tres veces seguidas



Alejandro Balde de la izquierda se proyecta con un regreso junto con Yamal, pero su nombre no está incluido en la lista de escuadrones para esta pelea.

Esta situación hace que la película tenga que inventar una estrategia de manera realmente sabia. Además, después de la lucha contra la sociedad, Barcelona ha sido esperado por un gran partido contra Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones el miércoles.

Se predice que el partido será uno de los duelos más populares en la fase grupal. El PSG en sí también está siendo perturbado por una tormenta de lesiones, por lo que el regreso de Yamal puede ser un factor determinante en el gran partido.