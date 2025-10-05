Barcelona fue sacrificado, Man City Won, Juventus vs AC Milan Draw

Yakarta, Viva – Se presentaron varios partidos emocionantes de cinco ligas europeas durante toda la noche hasta temprano esta mañana, lunes 6 de octubre de 2025.

De los resultados, la gran sorpresa vino de la laliga española, donde Barcelona Sacudió Sevilla con un puntaje de deslizamiento de tierra de 1-4, mientras que Manchester City Gana un poco sobre Brentford y Big Match Juventus VS AC Milán Terminó en un empate sin goles en la Serie A.

Laliga: Barcelona humillado sevilla

Trágico Befell Barcelona que tuvo que irse a casa con la cabeza inclinada de la sede de Sevilla. Jugando en Ramon Sánchez Pizjuan, el Barça perdió 1-4 y no pudo igualar el dominio del anfitrión durante todo el juego.



Alexis Sánchez, delantero Sevilla al irrumpir en su antiguo club, Barcelona

Esta derrota se convirtió en uno de los resultados más sorprendentes en Laliga esta semana. Además, Alaves ganó 3-1 sobre Elche, el Espanyol cayó 1-2 del Real Betis, la Real Sociedad fue derrotada por Rayo Vallecano 0-1, y Celta Vigo arrestó al Atlético de Madrid 1-1.

Serie A: Juventus vs AC Milan sin goles

Desde Italia, el duelo caliente de la Juventus contra el AC Milan en el Estadio Allianz, Turín, terminó con un puntaje de 0-0.

Milán tiene una gran oportunidad de traer a casa tres puntos después de recibir una penalización en la segunda mitad después de que Lloyd Kelly retiró a Santiago Giménez. Sin embargo, Christian Pulisic, que avanzó como albacea, no pudo aprovechar la oportunidad de oro, porque la pelota de su patada flotaba sobre el travesaño del gol de Michele en Gregory.

A lo largo del juego, ambos equipos tienen una oportunidad. La Juventus había amenazado a través del encabezado de Federico Gatti, mientras que Milán también tuvo una serie de oportunidades a través de Rafael Leao y Giménez, pero nadie produjo metas.

Este empate hizo que Milán se atasque en el tercer lugar en la clasificación con 13 puntos, mientras que la Juventus fue quinto con 12 puntos. Después del descanso internacional, Milán será el anfitrión de Fiorentina y la Juventus para visitar la sede de Como el 19 de octubre.

En otros partidos de la Serie A:

Udinese 1-1 Cagliari

Bolonia 4-0 Pisa

Fiorentina 1-2 como romaní

Nápoles 2-1 Génova

Premier League: Haaland es el determinante de la victoria de la ciudad

Desde Inglaterra, el Manchester City ganó con éxito una victoria importante por 1-0 sobre Brentford en el GTech Community Stadium. El gol único de Erling de Haaland en el minuto 9 se convirtió en un diferenciador.