Barcelona en Puncak, seguido de Rayo Vallecano

España, Viva – Primera semana Laliga 2025/26 presenta sorpresas interesantes en la disposición de la clasificación. Barcelona exitoso ocupando la posición superior después de ganar una victoria convincente, temporal Ray Vallecano Impactante por el puesto en segundo lugar.

Barcelona abre la temporada con un rendimiento impresionante. A través de una victoria por 3-0 sobre Real Mallorca, Blaugrana inmediatamente superó la clasificación con una colección de tres puntos y la mejor diferencia de goles. Este resultado también es una fuerte señal de que el equipo de atención de Hansi Flick está manteniendo seriamente el dominio en la competencia nacional.

En segundo lugar, está Rayo Vallecano, que no es menos feroz. Ganaron 3-1 contra Girona en el primer partido, los resultados que hicieron que Rayo ganara una diferencia de goles de Villarreal, Getafe y Athletic Bilbao, quienes recolectaron tres puntos. Rayo estaba en el centro de atención porque pudo competir en la parte superior de la primera semana.

Real Madrid Suave, sevilla desplomado



Real Madrid Kylian Mbappe Player

El Real Madrid también comenzó la temporada con una estrecha victoria por 1-0 sobre Osasuna, los puso en la octava posición a pesar de que los puntos eran los mismos que otros equipos. Mientras tanto, el Sevilla en realidad cayó en la parte inferior del tablero después de perder 2-3 ante el atletismo de Bilbao, haciéndolos ocupar el puesto 13.

En la parte inferior del tablero, Celta Vigo y Mallorca se convirtieron en dos equipos que tragan una derrota en deslizamiento de tierra. Celta Tumbang 0-2, mientras que Mallorca se rindió 0-3. Ambos cerraron la clasificación con cero puntos y una mala diferencia de goles.

La competencia sigue siendo larga

Aunque solo se vive un juego, el mapa de competencia de Laliga ha mostrado el potencial de sorpresas. Barcelona inmediatamente pisó el gas, Rayo Vallecano dio un nuevo color a la cima, y algunos equipos grandes aún tenían que encontrar consistencia para no dispersarse desde el principio.