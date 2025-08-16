Barcelona desafía a Mallorca, Real Madrid opuesto …

España, Viva – Competencia de la liga española (Laliga) La temporada 2025/26 llegará oficialmente del 16 al 20 de agosto 2025, marcando la 95ª edición de la liga de fútbol superior española.

Leer también: La impactante confesión de Wonderkid, Franco Mastantuono, después de un Real Madrid oficialmente disfrazado



La primera semana presentará una serie de partidos emocionantes, con el foco principal en el partido de campeonato de defensa Barcelona oponerse a Mallorca Y Real Madrid el que entretuvo Salud.

Barcelona, quien es el campeón defensor, comenzará su viaje con un partido fuera de casa contra Mallorca en el Estadio Son Moix.

Leer también: El chico mágico del Real Madrid hizo un alboroto después de llamar a Messi el mejor jugador



Aunque el Blaugrana está sembrado, Mallorca es conocido como un equipo que es difícil de vencer en casa. El foco está en marcha Marcus RashfordUna nueva munición en la línea del frente de Barcelona que se espera que proporcione un nuevo color en el equipo de Hansi Flick.

Se prevé que este partido sea apretado, considerando que Mallorca puede grabar 13 victorias y terminar en el décimo puesto la temporada pasada.

Leer también: Lewandowski: Sí, fui al Manchester United





Real Madrid vs Borussia Dortmund

Mientras que el Real Madrid, quien bajo el nuevo comando del entrenador Xabi Alonso, comenzará su primera semana al recibir a Osasuna en el Santiago Bernabéu.

Los Blancos se dirigirá a una victoria convincente de construir el impulso del comienzo de la temporada. Sin embargo, Osasuna es conocido como un equipo que puede dar una sorpresa, lo que hace que esta pelea sea un determinante importante para las ambiciones del Real Madrid.

Tres equipos promocionales, Levante, Elche y el Real Oviedo, comenzarán su aventura en la liga española.

Levante se enfrentará a deportes deportivos, Elche contra el Real Betis, y el Real Oviedo viaja a la sede de Villarreal.

En particular, el Real Oviedo, que regresó a la liga española después de estar ausente desde la temporada 2000/01, estará en el centro de atención para ver si pueden dar una sorpresa en la casta más alta.

El Atlético de Madrid se enfrentará al Espanyol en el estadio RCDE. Después de que los resultados fueron insatisfactorios en la Copa Mundial de Clubes 2025, la victoria en esta pelea se volvió crucial para que el Atlético generara confianza.

Espanyol, por otro lado, intentará aprovechar el apoyo de los partidarios del hogar para robar puntos.

El siguiente es el calendario completo de la Semana de Apertura de la Liga Española 2025/26:

Sábado 16 de agosto de 2025

– 00:00 Wib: Girona vs Rayo Vallecano

– 02:30 Wib: Villarreal vs Real Oviedo

Domingo 17 de agosto de 2025

– 00:30 WIB: Mallorca vs Barcelona

– 02.30 Wib: Alaves vs Leverkusen

– 02:30 WIB: Valencia vs Real SociDad

– 22:00 Wib: Celta Vigo vs Getafe

Lunes 18 de agosto de 2025

– 00:30 WIB: Athletic Club vs Sevilla

– 02:30 WIB: Espanyol vs Atlético de Madrid

Martes 19 de agosto de 2025

– 02:00 Wib: Elche vs Real Betis

Miércoles 20 de agosto de 2025

– 02:00 Wib: Real Madrid vs Osasuna

(Hormiga)