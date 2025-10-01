Barcelona debe verse perfecto para derrotar a PSG

España, Viva – Entrenador de FC Barcelona Hansi Flick dice que su equipo debe jugar con «perfecto» si quieres vencer a Paris Saint-Germain (PSG) En el segundo partido Campeón de la liga 2025/2026, que se juega en el estadio olímpico LLuis Company mañana jueves (2/10) a las 02.00 WIB.

Leer también: La alta ambición de Harry Kane después de Bayern Munich ganó una victoria aplastante en la Liga de Campeones



Flick quiere que su equipo juegue perfectamente desde el primer minuto para finalizar porque el equipo que enfrentan son los campeones defensores de la Liga de Campeones, que en el partido final venció al Inter de Milán con un puntaje de 5-0.

«Jugamos contra el mejor equipo la temporada pasada y este es un gran desafío. El PSG es un equipo muy fuerte. Estamos ansiosos por él. Creo que necesitamos desarrollar un plan de juego y lo que queremos hacer, como dominar la pelota y posicionarse bien. Pero eso no será fácil, porque también son muy hábiles», dijo Flick, citada del sitio web oficial de Barcelona el miércoles.

Leer también: José Mourinho después de perder en Stamford Bridge: pertenezco a la historia del Chelsea



«Entonces, desde el primer segundo hasta el pitido final, tenemos que jugar al más alto nivel. Esta es la Liga de Campeones y no hay espacio para cometer errores», agregó.



Jugadores de Barcelona, ​​Robert Lewandowski y Lamine Yamal

Leer también: Resultados completos de la Liga de Campeones: Real Madrid y el Atlético de la fiesta de gol Madrid, Chelsea rasca su club Mourinho, Liverpool



En el partido, Flick dijo que había algunos grandes jugadores que no estaban involucrados debido a lesiones, como Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Desire Douue y Ballon d’Or 2025 Ousmane Dembele.

Flick dijo: «Su horario es así y sabemos que hay grandes jugadores que no participarán en este partido Barça vs PSG. Sin embargo, ambos equipos pueden confiar en algunos grandes jugadores».

Cuando se le preguntó sobre el objetivo del equipo en la Liga de Campeones, el entrenador alemán firmemente quería entregar el Blaugrana para convertirse en un campeón, ya que fueron los últimos 10 años en la temporada 2014/2015.

«Somos el Barça y estamos felices de ser los favoritos de los campeones de la Liga de Campeones. Sin embargo, sabemos que todavía hay mucho trabajo por hacer y que el camino aún es largo. También enfrentamos equipos fantásticos al frente, el primero vendrá mañana», concluyó.

Ambos equipos ganaron su primer partido en la Liga de Campeones, con el Barça derrotando al Newcastle United 2-1 en el Stadium St. James ‘Park y el PSG asesinado a Atalanta 4-0 en el estadio Parc des Princes. (Hormiga)