Barbra Streisand publica Robert Redford homenaje a ‘como estábamos’

Barbra Streisand está compartiendo sus brutos recuerdos de acuarela de «La forma en que éramos«Coestrella Robert Redford.

«Todos los días en el set de ‘The Way We Were’ era emocionante, intensa y pura alegría. Eran tan opuestos: él era del mundo de los caballos; ¡era alérgico a ellos! Sin embargo, seguíamos tratando de obtener más información sobre el otro, al igual que los personajes de la película», escribió Streisand en una publicación tributo en Instagram. «Bob fue carismático, inteligente, intenso, siempre interesante, y uno de los mejores actores de la historia. La última vez que lo vi, cuando llegó a almorzar, discutimos el arte y decidimos enviarnos nuestros primeros dibujos. Fue único y estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar con él».

Redford, el icónico actor y director ganador del Oscar que fundó el Sundance Film Institute, murió el martes a los 89 años. Su representante confirmó la noticia para Variedad Con una declaración: «Robert Redford falleció el 16 de septiembre de 2025, en su casa en Sundance en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de aquellos que amaba. Se lo extrañaremos mucho. La familia solicita privacidad».

Streisand y Redford rompieron los corazones en el drama romántico de 1973 de Sydney Pollack «The Way We Were», que siguió a la tumultuosa relación de dos personas inmensamente diferentes que se enamoran. Streisand interpretó a Katie Morosky, una activista contra la guerra de mentalidad fuerte, mientras que Redford retrató a Hubbell Gardiner, una aspirante a aspirante a un escritor privilegiado. Después de reunirse en la universidad, Katie y Hubbell continúan cruzando los caminos a lo largo de los años, y finalmente se casan antes de que sus diferentes opiniones y estilos de vida se interpongan en el camino.

La película fue un éxito de taquilla y ganó los Oscar por la mejor partitura original y la canción original para el tema de Streisand «The Way We We Were». Ahora se considera una de las mejores historias de amor del cine estadounidense.

En sus memorias «My Name Is Barbra», Streisand reveló que tenía que convencer a Redford de asumir el papel de Hubbell después de que inicialmente lo rechazó. «Las negociaciones se redujeron al cable. Estaba en medio de filmar ‘Up the Sandbox’ en África, y un día obtuve un telegrama de [agent] Sue Mengers que simplemente dijo: ‘¡Barbra Redford!’ «, Recordó Streisand.» Fue entonces cuando supe que finalmente había dicho que sí … ¡y estaba muy emocionado! El cortejo había sido difícil, pero la renuencia de Bob tuvo una gran influencia en el guión y, en última instancia, resultó en un personaje más rico e interesante «.