Barbie Kumalasari se convirtió en víctimas de la conmoción de Sunan Kalijaga y el abogado Reza Gladys

VIVA – El mundo del entretenimiento del país se sorprendió nuevamente por el incidente que involucró a la actriz Barbie Kumalasariabogado Sunan Kalijagay el abogado Julianus Sembiring, que representó Reza Gladys. Conmoción Lo que sucedió después de la nota demócrata en las estaciones de televisión Tvone El martes 12 de agosto de 2025, provocó una lesión sufrida por Barbie Kumalasari. Este incidente fue en el centro de atención del público porque implicaba diferencias de opinión que se calentaban fuera del estudio.

Según Barbie Kumalasari, el conflicto comenzó con las diferencias en las opiniones entre los dos defensores involucrados en el evento. Después de que terminó el evento, la situación se calienta cuando Sunan Kalijaga tomó la iniciativa de acercarse al abogado del oponente para estrechar la mano como una buena forma de fe. Sin embargo, la intención no fue bienvenida con una respuesta similar.

«Así que esta es la historia, generalmente era el defensor habitual con los defensores, ¿verdad?

Kumalasari, su apodo, explicó que Sunan Kalijaga inicialmente solo quería mostrar gestos pacíficos. Sin embargo, la respuesta recibida fue precisamente en forma de acciones agresivas del abogado contrario.

«Sunan está llegando a defender, justo cuando se trata de respirar, significa que Sunan debe estrechar la mano, pero resulta que el padre del defensor finalmente intentó golpear», dijo.

La situación se volvió más caótica cuando Sunan Kalijaga trató de evitar el esfuerzo de paliza. En ese momento, el abogado del oponente perdió el equilibrio y cayó, accidentalmente pisando el pie de Barbie Kumalasari cerca de la escena.

«Sí, me golpearon porque Sunan evitó porque Sunan cayó, muy pesado», explicó la actriz.

Como resultado del incidente de conmoción, Barbie Kumalasari sufrió una herida desgarrada en sus piernas que era lo suficientemente grave como para causar bastante sangrado.

«Voy al grano, sus piernas hasta que esta sangre es muy. Significa que el incidente realmente existe», dijo mientras mostraba su herida. La herida es una prueba clara de contacto físico en la conmoción.

Sintiendo una víctima debido a un malentendido en la situación, Barbie Kumalasari no permaneció en silencio. Junto con el equipo Sunan Kalijaga, planea tomar medidas legales para informar este incidente.

«Sí, sí, queremos informar. Queremos un post mortem ahora», concluyó en un tono firme.

Este caso se suma a una larga lista de drama entre figuras públicas que a menudo son la preocupación del público. El público ahora está esperando más desarrollos con respecto a los pasos legales que tomarán Barbie Kumalasari y Sunan Kalijaga, así como una respuesta del abogado Reza Gladys por este incidente.

Este evento también es un recordatorio de que las diferencias de opinión, si no se manejan correctamente, pueden conducir a consecuencias no deseadas.