¡Bárbaro! Ustaz está a raíz del niño adoptivo a la sobrina, algunos desde la escuela hasta la conferencia

Regencia BekasiViva – Viral en las redes sociales Instagram, un estudiante en Bekasi Regency afirmó ser abusado de ayah Levantalo desde la escuela secundaria.

Uno de ellos fue publicado por la cuenta de Instagram @infojktku. Sin embargo, la estudiante incluso fue acusada de su madre adoptiva burlándose de su padre adoptivo cuando ahora era valiente para hablar de lo que experimentó. Hombre que se convirtió en padre cambios víctima llamado profesión como ustaz famoso.

«El propósito de la víctima se atreve a hablar para que no haya otras víctimas», fue citado de la cuenta, el jueves 25 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, relacionado con esto, la policía habló. Jefe de la Unidad de Investigación Penal de la Policía del Distrito de Bekasi, dijo el comisionado de policía de AGTA, Agta Wijaya, dijo: autor Las iniciales M (51) habían sido capturadas. La policía dijo que había dos víctimas.

«(El autor) Ustaz M nació (año) 73», dijo Agta.

Las víctimas son ZA y SA. Este caso fue revelado después de la víctima de ZA, que ahora está en la universidad, se atreve a hablar con una gran familia si sirvió por última vez en la lujuria depravada de los perpetradores el 27 de junio de 2025. Después de esto, la víctima se escapó de casa, pero regresó y me dijo lo que había sido experimentado desde la escuela secundaria.

«Cuando la víctima terminó de bañarse y usará ropa en su habitación, entonces el sospechoso inmediatamente entró en la habitación de la víctima e inmediatamente obligó a la víctima a tener relaciones sexuales», dijo.

Por la confesión de ZA, luego hubo otra víctima, Sa, que no era otra que su sobrino. Esta otra víctima recibió un trato similar por parte de los perpetradores desde la escuela primaria Grado VI.

Para sus acciones, M está sujeto al artículo 81 de la ley número 17 de 2016 con respecto al establecimiento de Perpu No. 1 de 2016 La Segunda Enmienda a la Ley No. 23 de 2002 sobre protección infantil y/o Artículo 6 y/o Artículo 15 Carta (a) Ley No. 12 de 2022 Con respecto a TPKS y/o Artículo 8 Carta (a) JUNTO Artículo 46 de la ley No. 23 de 2004 Concern Pkdrt.

