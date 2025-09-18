Barack Obama golpea a la administración Trump después de la suspensión de Jimmy Kimmel

Barack Obama está llamando a la administración Trump por su papel en la tracción «Jimmy Kimmel En vivo «fuera del aire.

«Después de años de quejarse de Cancelar cultura, la administración actual lo ha llevado a un nivel nuevo y peligroso amenazando rutinariamente la acción regulatoria contra las compañías de medios a menos que se hagan a los reporteros y comentaristas y comentaristas», no les gustan «. El ex presidente escribió en X el juevesVinculación con el reembolso de Yahoo News de un artículo de Vox que llama a la suspensión de Kimmel «el ataque más descarado de Trump contra la libertad de expresión hasta ahora».

