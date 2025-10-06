Bar Council of India suspende a un defensor que intentó arrojar zapatos en CJI Gavai







El Consejo de Abogados de la India (BCI) suspendió el lunes la práctica del abogado Rakesh Kishore, el abogado de 71 años que supuestamente intentó arrojar un zapato a Presidente del Tribunal Supremo de la India (CJI) Br Gavai Durante los procedimientos judiciales del lunes, informó la agencia de noticias PTI. El consejo también ha iniciado procedimientos disciplinarios contra él.

En una impactante violación de decoro, Kishore se acercó al estrado durante una audiencia e intentó arrojar un zapato al CJI, pero fue detenido rápidamente personal de seguridad.

Mientras tanto, la Asociación de Abogados de la Corte Suprema en el registro (SCAORA) ha condenado fuertemente el incidente en una resolución unánime, informó PTI. Dirigido por Vipin Nair, la asociación describió la Ley de Kishore como un «gesto irrespetuoso e intemperate» por un defensor.

En un comunicado, el secretario de Scaora, Nikhil Jain, instó al Tribunal Supremo «Tomar la conocimientos de suo motu de dicha conducta e iniciar procedimientos apropiados para desacato al tribunal, ya que la Ley/Gesto es un movimiento calculado para escandalizar la autoridad de la Corte Suprema de Hon’ble y reducir su dignidad a los ojos del público».

La Asociación enfatizó que la libertad de expresión conlleva un deber de restricción, particularmente para los miembros de la profesión legal, que son oficiales de la corte, informó PTI. Expresó «profunda angustia y desaprobación por el reciente acto de un defensor que, por su gesto injustificado e intemperatorio, trató de faltarle el respeto al cargo y la autoridad del honorable Justicia de la India y sus jueces compañeros».

Dicha conducta, dijo el cuerpo de la barra, es impropio de un miembro de la barra y socava el respeto mutuo entre el «banco y la barra». Agregó que este comportamiento es antitético a la dignidad de la profesión legal y, contrario a los valores constitucionales de decoro, disciplina e integridad institucional.

«Cualquier intento de un acto/gesto maligno o personalizado dirigido contra un juez sentado de la Corte Suprema de Hon`ble constituye un asalto directo a la independencia del poder judicial y socava la fe pública en el sistema de entrega de justicia», dijo Scaora.

La asociación condenó el incidente como un «acto cobarde e irrespetuoso» y dijo que está en total solidaridad con el CJI y todo judicial al defender la majestad, la independencia y la imparcialidad de la Corte Suprema.

