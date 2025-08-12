Bapisus niega que las Agrinas no puedan obtener un presupuesto: todos necesitan un proceso administrativo

Yakarta, Viva – Jefe de la Agencia Especial de Desarrollo e Investigación (Bapisus) Aris Marsudiyanto negó PT PT Agrinas Alimento El archipiélago no tenía el apoyo total de las partes interesadas, incluidas presupuesto.

En una reunión limitada con el presidente Prabowo En el Palacio Presidencial, Yakarta, el martes, ARIS reconoció que también se discutió la renuncia de Joao Angelo de Sousa Mota de su posición como Director Gerente de PT Agrinas Pangan Nusantara.

«Oh no, todo el presupuesto, todo está bien planificado. Solo el proceso debe ser paciente, hay procesos administración Lo que debe ser vivido «, dijo Aris al dar información en el Palacio Presidencial de Yakarta el martes.

ARIS enfatizó que el presupuesto para el programa de seguridad alimentaria a través de PT Agrinas ha sido bien planeado.

Pero, por otro lado, consideró que era natural que el presupuesto tuviera que pasar por el proceso administrativo, por lo que llevó tiempo.

El presidente Prabowo, dijo que Aris, también dio una evaluación de la renuncia de Joao.

«Sí, todo (evaluar) no es solo un pequeño problema sino un problema macro. Pero también es una buena persona, la persona inteligente de Pak Prabowo siempre ha sido el mejor hijo», dijo Aris.

En la ocasión anterior, Joao mencionó que la razón de su renuncia fue causada por no poder contribuir a la economía del país y los agricultores.

Joao dijo que el problema de la comida es un problema tan grave, por lo que debe tomar medidas de aceleración, así como llevar a cabo una acción concreta para construir las condiciones de la agricultura que se ha dejado atrás.

«Para darse cuenta de que esta soberanía alimentaria no apoya completamente a las partes interesadas o asistentes, por lo que no hemos recibido el máximo apoyo para poder hacer los pasos concretos que hemos preparado, incluido el apoyo al presupuesto», dijo Joao. (Hormiga)