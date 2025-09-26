Banser fue atacado después de la recitación, LBH Ansor insta a la policía regional del metro Jaya inmediatamente actuó

Yakarta, Viva – Instituto de Ayuda Legal (LBH) PP GP Ansor insistir Polda Metro Jaya atrapar autor adivinar paliza Miembros de Banser Rida después de asistir a la recitación en Tangerang City hace algún tiempo.

Leer también: Caso de corrupción en MemaPawah, el KPK registró la Casa del Gobernador de Kalimantan Occidental Ria Norsan



«Hemos encontrado datos legales en la persecución, la víctima sabe quién es la persecución de él», dijo el presidente de LBH GP, Ansor Dendy Zuhairil, la final, el viernes 26 de septiembre de 2025.

Según él, el proceso legal debe mantenerse lo antes posible indiscriminadamente, y su partido solicitó que la policía regional de Metro Jaya arrestara inmediatamente a los perpetradores de la paliza.

Leer también: La Agencia de Transporte de DKI reveló la razón por la que Sule fue multado cuando llevaba un coche de recolección de cabina doble



Explicó que los miembros del Banser perseguido se llamaban Rida. Sufrió heridas graves en casi todas las partes de su cuerpo después de ser golpeado por varias personas, y ahora tuvo que someterse a un tratamiento intensivo en el Hospital Tangerang City. El video de paliza de la víctima fue viral en las redes sociales.

«Pedimos que en 1×24 horas la policía regional de Metro Jaya pueda arrestar y arrestar a los perpetradores de persecución y palizas indiscriminadamente», dijo Dendy.

Leer también: Mahfud reveló 3 cosas que deben hacerse en la reforma de la policía nacional



Dijo que lamentaba la actitud de la policía que parecía lenta en el procesamiento del caso y que aún no había arrestado a los perpetradores de la paliza. De hecho, la evidencia en el campo es clara.

Por lo tanto, también espera que la policía pueda ser profesional y defender las reglas indiscriminadamente y atrapar a los perpetradores de acuerdo con la ley aplicable, como se regula en el artículo 170 del Código Penal 1 y 2 en conjunto con el artículo 55 del Código Penal.

«Con la amenaza de prisión durante cinco años, puede ser detenido de inmediato», dijo Dendy.

Sin embargo, mientras esperaba que la policía actuara decisivamente, apeló a todos los cuadros de Ansor y más prohibidos para que se abstenga y presenten el caso de paliza al ámbito de la ley.

«Según las órdenes del Presidente General de GP Ansor, transmitimos una apelación a los cuadros de Ansor Banser para que se detengan, no realicen acciones que estén prohibidas por la ley aplicable, proteja el proceso legal aplicable y esperando más instrucciones del Presidente General», dijo Dendy. (Hormiga)