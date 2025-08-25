Bank Yakarta Estudiante Ahorro Translucente RP 1.7 billones, ganó el premio por la categoría de la implementación del Premio Polar 2025

VIVA – Como una forma de compromiso para apoyar la inclusión financiera, especialmente para los estudiantes, Banco Yakarta Publicar una cartera ahorros alcanzó Rp 1.7 billones con un total de 2.3 millones de cuentas a partir de julio de 2025. Este logro trajo a Bank Yakarta a alcanzar otorgar Categoría de implementación bancaria de la mejor subcategoría de Chase de los bancos de desarrollo regional en el premio de búsqueda de 2025 en poder de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK). El premio fue otorgado por el Ministro Coordinador para la Economía Airlangga Hartarto y el vicepresidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros al Director de Cumplimiento del Banco Jakarta, Ateng Rivai, junto con el ganador de otro premio de Chase 2025 en Yakarta (22/08).

Leer también: El gobierno otorga el mejor premio de rendimiento a tiempo a Pelita Air



El Premio de Pursuit es un programa organizado por la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) como una forma de agradecimiento a la industria bancaria que administra constantemente un programa de educación financiera a través de una cuenta estudiantil (Chase), que es un seguimiento del Decreto Presidencial Número 26 de 2019 con respecto al Día del Día del Día Indonesia. El Premio Chase 2025 en sí fue asistido por 503 bancos, que consisten en 4 bancos estatales, 20 bancos privados, 8 bancos comerciales de la Sharia, 28 bancos de desarrollo regional y 443 BPRS/BPRS. La evaluación se llevó a cabo en función del número de cuentas de ahorro de estudiantes, depósitos nominales, relaciones de cuenta inactiva, publicación de actividades de búsqueda y la precisión de los informes de informes, especialmente durante el período de evaluación de septiembre de 2024 a junio de 2025.

El director de cumplimiento de Bank Yakarta, Ateng Rivai, dijo que el premio fue una prueba del compromiso de la compañía para apoyar la inclusión financiera y la alfabetización entre los estudiantes.

Leer también: Pramono aprecia al banco Yakarta, construyendo con éxito la base de las MIPYME a través de la digitalización



«Este premio es el resultado de una buena sinergia entre el gobierno provincial de DKI Yakarta y el banco Yakarta para alentar la inclusión financiera en la ciudad de Yakarta a través del programa de tarjetas de Jakarta Pintar Plus. El programa KJP Plus abre acceso a un futuro mejor para la generación más joven en Yakarta», dijo Ateng.

Bank Yakarta es uno de los receptores de premios porque se considera exitoso en llevar a cabo varios programas de educación financiera con un enfoque creativo y sostenible. Bank Yakarta también se considera exitoso al registrar un crecimiento significativo en términos del número de cuentas estudiantiles al experimentar el crecimiento de las cuentas estudiantiles en un 6% interanual, frente a 2.2 millones de cuentas a partir de julio de 2024 a 2.3 millones de cuentas a partir de julio de 2025, un aumento de 130 mil cuentas.

Leer también: Fomentar las transacciones no monetarias en los mercados tradicionales, Bank Yakarta ganó 3 premios de digitalización del mercado



Además, Bank Yakarta adquirió activamente la escuela para expandir la propiedad de las cuentas de los estudiantes. Hasta julio de 2025, Bank Yakarta adquirió 3.514 escuelas, con un número promedio de adquisiciones de 2.500 nuevas cuentas de estudiantes cada mes durante el período de evaluación. Niveles que se alcanzan desde el jardín de infantes, primaria, secundaria, secundaria, hasta SMK/MA.

La secretaria corporativa de Bank Yakarta, Arie Rinaldi, enfatizó la importancia de un enfoque creativo para que los estudiantes acepten más fácilmente la educación financiera.

«Queremos que los estudiantes no solo entiendan, sino que también están acostumbrados a practicar las finanzas digitales en la vida diaria. La digitalización de los servicios bancarios que son relevantes para la generación joven de hoy también ayuda a acelerar la comercialización de productos de ahorro y acceso abierto a varios servicios bancarios», concluyó Arie.