Bank Yakarta estableció una tienda Mandiri discapacitada, construyendo un ecosistema de MIPYME caído

Yakarta, Viva – Banco Yakarta Colaborando oficialmente con adogrosir Desactivado Shop estableció la tienda de Indogrosir Mandiri (TMI) el martes 30 de septiembre de 2025.

Leer también: Bri se convierte en socio bancario, Halal Indo 2025 se celebró con éxito



El director de negocios y sharia de Bank Yakarta, Dipo Nugroho, enfatizó el compromiso de la compañía en el desarrollo Umkm inclusivo. Es optimista de que su partido puede expandir el sistema de MIPYME equitativo.

«Bank Yakarta cree que el desarrollo económico debe ser inclusivo. Nuestro apoyo a TMI Disable es parte de la estrategia de sostenibilidad del Banco de Yakarta para ampliar el acceso a los servicios financieros, así como a construir un ecosistema UMKM justo», dijo en su comunicado, citado el miércoles 1 de octubre de 2025.

Leer también: Realice la inclusión financiera a las personas con discapacidades, Bank Yakarta y Indogrosir presentan tiendas Mandiri discapacitadas



Dipo dijo que la tienda discapacitada también fue facilitada como agente de Jakone Abank que podría ayudar a la comunidad circundante a llevar a cabo varias transacciones bancarias, que van desde retiros de efectivo, pagos de facturas, hasta compras de crédito y saldos de superación.

Leer también: Las 4 categorías de productos de CUAN en compras de Vidio, la relevancia es la clave principal



«Este rol fortalece aún más la posición de la tienda de discapacidad como parte de la inclusión financiera digital presentada por el Bank Yakarta, así como para obtener ingresos adicionales para su tienda», dijo.

Mientras tanto, la secretaria corporativa de Bank Jakarta, Arie Rinaldi, agregó que su partido continuó llevando a cabo un desarrollo que se centró en los servicios sociales al empoderamiento comunitario.

«A través de TMI discapacitados, Bank Yakarta continúa esforzándose por asumir el papel de los bancos de desarrollo regionales que no solo se centran en los servicios financieros, sino que también apoyan activamente el desarrollo social y el empoderamiento comunitario, incluidos los grupos discapacitados, para que puedan crecer juntos para realizar la realización de Yakarta como una ciudad avanzada, moderna y justa», dijo.

Detrás de la iniciativa, hay una figura inspiradora llamada Sukarmi. Es funcionario de la Oficina de Turismo del Gobierno Provincial de DKI Jakarta.



Premio Bank Yakarta

Sukarmi presenta TMI DiFabel como un espacio comercial, así como una herramienta de aprendizaje, de modo que las personas con discapacidades, especialmente las discapacidades de Grahita, no solo se consideran receptores de asistencia, sino que también pueden administrar negocios, trabajar y contribuir a la comunidad.

«Quiero demostrar que los discapacitados también pueden estar de pie, no solo esperando ayuda, sino que pueden trabajar, administrar negocios y proporcionar beneficios a la comunidad», dijo.