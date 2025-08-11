Bank Yakarta Distribución 56,351 Nuevos destinatarios del gobierno provincial de Yakarta PKD

VIVA – Apoyar el programa del gobierno provincial de DKI Jakarta, Banco Yakarta nuevamente distribuyendo asistencia social Cumplimiento de necesidades básicas a un total de 56,351 nuevos destinatarios en 5 regiones DKI Jakarta y Mil Islas, que consisten en 38,414 destinatarios de tarjetas de edad avanzada de Yakarta (KLJ), 4,489 destinatarios de la tarjeta de discapacidad de Yakarta (KPDJ) y 13,448 destinatarios de cartas infantiles (Kaj). La sumisión de la asistencia fue entregada simbólicamente directamente por el gobernador de Dki Yakarta, Pramono Anung, a los representantes beneficiarios, que fue llevado a cabo en Balai Agugg, Ayuntamiento de Dki Yakarta, el viernes (02/08).

El gobernador Pramono Anung dijo que el gobierno provincial (PEMPROV) nuevamente distribuyó asistencia social (Bansos) para 56,351 nuevos beneficiarios, como parte del programa de necesidades básicas centradas en los ancianos, las personas con discapacidades y los niños.

«Estoy agradecido de poder reunirme en la distribución de la asistencia social. Esta es la máxima prioridad en el gobierno que lidero», dijo en el edificio del Ayuntamiento, Central Yakarta, viernes (8/8/2025).

«Cada destinatario recibirá RP350,000 por mes, inmediatamente distribuido a sus respectivas cuentas, con la distribución de tarjetas de cajero automático programada del 8 al 31 de agosto de 2025 en cinco áreas administrativas y mil islas», continuó Pramono.

Además, el gobernador Pramono también explicó los beneficios de las tarjetas de edad avanzada de Yakarta que no solo proporcionaron asistencia en efectivo, sino que también proporcionó acceso gratuito a los servicios Transjakarta y MRT.

«Muchos no saben, montar Transjakarta y MRT son gratuitos para los titulares de tarjetas de edad avanzada. Invito todo a usar esta instalación. Incluyendo personas con discapacidades que ahora tienen espacio especial en cada flota de Transjakarta», explicó.

Para obtener información, Bank Yakarta proporciona conveniencia y comodidad para los beneficiarios para acceder y gestionar los fondos de asistencia social a través de la aplicación de banca digital móvil Jakone. Con esta solicitud, los beneficiarios pueden realizar transacciones no monetarias, verificar el equilibrio de asistencia, para disfrutar de otros servicios financieros.

«A través de la integración de los servicios digitales, queremos asegurarnos de que se pueda acceder a la asistencia social de manera más eficiente y de manera segura», agregó Agus.

La distribución de la distribución de KLJ, KPDJ y Kaj Social Assistance es parte de una serie de distribución de asistencia social para satisfacer las necesidades básicas (PKD) realizadas por el gobierno provincial de DKI Jakarta.

Para las personas que han recibido asistencia previamente pero que no se han recuperado este año, puede verificar el estado en los datos integrados de bienestar social (DTKS) a través del sitio web oficial https://dtks.jakarta.go.id/ o comunicarse con el Servicio Social Provincial DKI Jakarta.

Mientras tanto, el jefe del Servicio Social Provincial de Yakarta, Iqbal Akbarudin, expresó su agradecimiento a todas las partes, que van desde el gobernador, DPRD, alcalde y regente, asistencia social, hasta el banco Yakarta, que había sinergido el éxito de este programa.

«Se espera que la distribución de la asistencia social pueda fortalecer la durabilidad social de los ciudadanos de Yakarta, así como reforzar el compromiso del gobierno local en la creación de justicia y prosperidad para todos los niveles de la sociedad», concluyó.