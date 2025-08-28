Bank Yakarta apoya la facilidad y protección de MSME 2025

VIVA – Banco Yakarta apoyar plenamente los esfuerzos de empoderamiento Umkm A través de la participación activa en el Festival de Facilidad y Protección de MSME 2025 celebrada por el Ministerio de MISMES en el área de Old City, Yakarta. Este evento se convirtió en un evento de colaboración estratégica en los ministerios, instituciones, bumn/bumd, así como en varios interesados ​​para fortalecer el ecosistema de micro empresas en Indonesia.

Leer también: Esta tecnología financiera digital alienta a millones de ciudadanos a ingresar a la economía moderna



La directora de la oficina de Yakarta PPKUMKM, Elisabeth Ratu Rante Allo, quien estaba presente que representaba al gobernador de DKI Yakarta, enfatizó que las MIPYME eran la columna vertebral de la economía de Yakarta, así como importantes instrumentos para suprimir la desigualdad social y crear empleo. También expresó su aprecio por la sinergia del gobierno con el Banco de Yakarta y otras partes interesadas para garantizar que las MIPYME recibieran protección, conveniencia y acceso financiero adecuados.

El director de Bank Yakarta, Agus H. Widodo, en sus comentarios dijo que Bank Yakarta apoyó el apoyo a las MIPYME no solo como un programa, sino como parte de la identidad y responsabilidades de la institución.

Leer también: Fortalecimiento de la almohadilla, el Ministro de Asuntos Interiores solicitó al gobierno regional en el sureste de Sulawesi que viva a las SIPYS y el sector privado



«Bank Yakarta se compromete a presentar soluciones bancarias que sean fáciles, seguras, relevantes y según sea necesario empresarios micro. Creemos que el éxito de MSMES nació de un ecosistema de colaboración entre el gobierno, los reguladores, las instituciones financieras y la comunidad. Por lo tanto, el Bank Yakarta continuará fortaleciendo el papel como socio estratégico para alentar a las MIPYME a ascender, competitivos y protegidos «, dijo Agus H Widodo.

En este festival, el banco Yakarta también enfatizó la importancia de la digitalización de las MIPYME. A través de los servicios del sistema de agencias de Jakone Abank, los actores de MSME no solo pueden realizar transacciones de manera más fácil y eficiente, sino que también tienen la oportunidad de convertirse en socios de servicio financiero que abren oportunidades de ingresos adicionales.

Leer también: Apoyo a la innovación empresarial de MSME culinaria, Pertamina Patra Niaga hace esto



Además, Bank Yakarta está activamente en colaboración con varias partes en el uso de productos y servicios bancarios que respaldan la sostenibilidad de las micro empresas, que van desde servicios de gestión de efectivo, ahorros, cuentas corrientes, depósitos, instalaciones de financiación.

El festival también presenta un stand opcional UMKM que cuenta con productos superiores locales, así como servicios integrados que van desde el registro de número de prueba (NIB), certificación Halal, SP-PIRT, DPR/Brand. MSMES también recibió asistencia sobre el acceso al capital, la protección empresarial, al marketing digital.

Con una participación activa en este evento, Bank Yakarta enfatizó su compromiso de continuar siendo un socio principal de los micro actores comerciales, así como impulsar la creación de un ecosistema MIPYME moderno, inclusivo y sostenible.