Bank Muamalat registra una distribución de crédito de RP17.5 billones en el semestre I-2025 impulsado por este segmento

Yakarta viva – PT Banco Muamalat Indonesia TBK notó financiación El consumidor ascendió a RP3.4 billones de un financiamiento total de RP17.5 billones en el primer semestre de 2025. Este logro está respaldado por una estrategia para fortalecer el segmento minorista.

El financiamiento del consumidor para el segmento minorista aumenta, principalmente en productos como financiar el paquete de viaje de peregrinación especial prohajj plus, multipropósito, KPR IB Hijrah y Gold Solutions Hijrah.

Director de Bank Muamalat Imam Teguh Saptono dijo que la mejora del rendimiento estuvo en línea con la estrategia reenvío El negocio dirigido por el banco durante la primera mitad de 2025.

«Dios desee, la transformación comercial que estamos haciendo está en el camino correcto. Bank Muamalat está decidido a hacer crecer un negocio saludable y sostenible», dijo Imam a partir de su declaración, miércoles 27 de agosto de 2025.

Mientras que en términos de recaudar fondos públicos, los fondos totales de terceros (DPK) de Bank Muamalat alcanzaron Rp44.8 billones en el primer semestre de 2025. Bank Muamalat registró un activo total de RP. 60.6 billones y ganancias antes de impuestos (ganancias antes de impuestos) ascendiendo a RP10.8 mil millones a fines de junio de 2025.

Imam dijo que su partido dio la bienvenida al semestre II-2025 de manera optimista. Una estrategia bancaria para enfrentar la segunda mitad de este año es mantener el monitoreo y el fortalecimiento del desempeño comercial de todas las regiones bancarias Muamalat tituladas Synergy Roadshow 2025.

Esta actividad coopera con la Agencia de Gestión Financiera HAJJ (BPKH) y se lleva a cabo en cinco ciudades que representan siete regiones de las operaciones del Banco Muamalat en toda Indonesia, incluidos Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya y Makassar.

Este roadshow, dijo Imam, tiene como objetivo transmitir mensajes y dirección de gestión a todas las personas de Muamalat en las regiones. El evento fue el objetivo de llevarse a cabo en agosto, septiembre, hasta principios de octubre de 2025.

«En el foro con los directores de la región y los gerentes de sucursales, también presentamos planes estratégicos en el futuro para desarrollar el entusiasmo y el éxito del optimismo juntos», dijo.

Además, los bancos también están decididos a volver a fortalecer e internalizar cinco nodos escuchar syariah en sus actividades bancarias gradualmente y escalonadas.

Los cinco nodos Maqashid de la Sharia se reflejan en un esfuerzo por mejorar la fe, mantener la seguridad del alma y el medio ambiente (Gente y planeta), Aumentar la inteligencia, especialmente la financiera, mantener la sostenibilidad de los descendientes que se manifiestan en el desarrollo económico sostenible y mejoran el bienestar.

«Es por eso que también confirmamos la nueva visión de ‘convertirse en un camino de migrar hacia una bendición’. Esta visión es una guía de Kompas para Muamalat Bank llegó a la Sharia Maqashid, de regreso a Khittah», dijo también.