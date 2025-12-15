Bank Mega Syariah lanza el programa de fidelización de puntos MPC, consulte los beneficios

Jacarta – Mega Banco Shariah lanzar un programa de fidelización Afiliación Agujas Cupón (MPC) Puntos, que permite a los clientes ganar puntos por actividades bancarias y transacción financiación. Por ejemplo, mantener un saldo mensual en ahorros del Bank Mega Syariah y realizar transacciones con la tarjeta de financiación Syariah Card.

El jefe de la División de Marketing, Lealtad e Inclusión Financiera del Banco Mega Syariah, Roostian Primananda, explicó que los puntos acumulados se pueden utilizar como pagos y descuentos en pagos al realizar transacciones en todos los ecosistemas de CT Corp, y socios estratégicos que trabajan juntos a través de la función QRIS en la aplicación M-Syariah y la tarjeta de financiación Syariah Card.

Los clientes pueden abrir la aplicación M-Syariah para conocer la cantidad de puntos MPC obtenidos e intercambiados. Espera que este programa aumente la frecuencia de las transacciones y la participación del cliente, y tenga un impacto significativo en el desempeño bancario, especialmente en el fortalecimiento de la financiación y el fomento del crecimiento de la financiación al consumo, especialmente a través de las Tarjetas Sharia.

«Con los puntos MPC, las actividades de ahorro y compra en Bank Mega Syariah ahora brindan valor agregado y beneficios directos para los clientes en diversas transacciones», dijo Roostian en su comunicado, el lunes 15 de diciembre de 2025.

Mega Banco Shariah. Foto : Documentación del Banco Mega Syariah.

«Por un lado, se espera que los MPC Points sean un catalizador importante para fortalecer los fundamentos del negocio mediante el aumento de la lealtad de los clientes, el fortalecimiento de DPK, el aumento de las transacciones digitales y la aceleración del uso de las tarjetas Sharia», dijo.

Se espera que el programa de fidelidad MPC Points también pueda continuar fortaleciendo la recaudación de fondos de bajo costo del Bank Mega Syariah. En noviembre de 2025, los fondos totales de bajo costo (CASA) del Bank Mega Syariah se registraron en más de 3,26 billones de IDR, y la porción de CASA representó alrededor del 29 por ciento del total de los fondos de terceros (DPK). En el mismo período, el total de DPK alcanzó más de 11,19 billones de rupias, o creció alrededor del 19 por ciento anual (interanual).

Además, se prevé que la integración de MPC Points con la aplicación M-Syariah y la función QRIS aumente el volumen de transacciones digitales. La realización de transacciones QRIS a través de M-Syariah a partir de octubre de 2025 también aumentó en más de un 112 por ciento, mientras que el volumen de transacciones aumentó un 111 por ciento en comparación con octubre de 2024.

No solo eso, se espera que la presencia de este programa aumente aún más el interés de los clientes en comprar con Sharia Cards. En noviembre de 2025, la financiación pendiente de la Tarjeta Syariah creció un 103 por ciento (interanual) hasta alcanzar más de 237 mil millones de IDR.