Bank Mega Syariah distribuye premios del programa de puntos de bendición Hajj de la etapa 2

Jacarta – Mega Banco Shariah mantener un sorteo programa punto Haji Bendición Mega Syariah de segundo nivel, el 16 de octubre de 2025.

El director principal del Banco Mega Syariah, Yuwono Waluyo, dijo que hasta 20 clientes tuvo la suerte de llevarse a casa premios por valor de cientos de millones de rupias, que van desde 10 teléfonos inteligentes, 5 motocicletas hasta 5 vales de Umrah por valor de 29,2 millones de IDR cada uno.

«El programa de puntos Mega Syariah Berkah Hajj es un programa de fidelización diseñado para alentar a las personas a ahorrar para el Hajj teniendo en cuenta que el tiempo medio de espera para las salidas del Hajj en Indonesia es ahora de decenas de años en varias provincias», dijo Yuwono en su declaración, el jueves 16 de octubre de 2025.

Mega Banco Shariah. Foto : Documentación del Banco Mega Syariah.

Enfatizó que esto es muy importante porque el Hajj es una peregrinación que requiere una preparación minuciosa, tanto financiera como física.

«Cuanto más rápido ahorre el cliente, más rápido será el registro y la salida, para que el cliente pueda realizar el Hajj a una edad óptima», dijo.

El programa de puntos Mega Syariah Berkah Haji es un programa de fidelización para clientes de Hajj y Umrah Savings, tanto clientes nuevos como existentes, que se ejecuta durante el período del 1 de abril de 2025 al 31 de marzo de 2026.

Durante el período del programa, los ganadores serán seleccionados cinco veces mediante selección aleatoria, que consta de cuatro premios trimestrales y un Gran Premio. Los criterios ganadores se determinan en base a una selección aleatoria de clientes seleccionados, que cumplen con los criterios del programa, como los criterios de puntos y los criterios de saldo.

La lista completa de ganadores del programa de puntos Mega Syariah Blessing Hajj de la segunda fase se puede ver en la cuenta oficial de Instagram de Bank Mega Syariah @bankmegasyariah o en el sitio web oficial de Bank Mega Syariah en www.megasyariah.co.id.

Bank Mega Syariah también ofrece el producto iB Hajj Savings para la planificación del Hajj y la Umrah con un depósito inicial bajo, tarifas administrativas mensuales gratuitas y basado en un acuerdo de Mudharabah Mutlaqah.

Este producto también está integrado con SISKOHAT y puede abrirse para todas las edades, tanto online a través de la aplicación M-Syariah como en sucursales bancarias.

«Con IB Hajj Savings del Bank Mega Syariah, los futuros peregrinos pueden preparar fondos en etapas para que el proceso de planificación sea más ligero y mensurable, manteniendo al mismo tiempo su intención de adorar con más calma porque todos los mecanismos se llevan a cabo de acuerdo con los principios de la sharia y están conectados al sistema nacional de registro del Hajj», dijo.