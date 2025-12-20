Bank Mandiri reorganiza la junta directiva y los comisionados, Zulkifli Zaini es conmutado y despide a Zainudin Amali

Sábado, 20 de diciembre de 2025 – 18:45 WIB
Jacarta – Emisor bancario estatal, PT Banco Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), reorganizó el consejo de administración y comisionados a través de la Junta General Extraordinaria de Accionistas (EGM) que se llevará a cabo el viernes 19 de diciembre de 2025. La Compañía nombró tres administradorUno de los cuales es Zulkifli Zaini como Comisario Presidente.
La dirección del BMRI también nombró al Sr. Rudy Salahuddin Ramto como Comisionado Principal Adjunto, anteriormente ocupado por Zulkifli. Además, nombrar Comisario Independiente a B. Bintoro Kunto Pardewo.
«El nombramiento de los tres directivos entrará en vigor después de recibir la aprobación de la Autoridad de Servicios Financieros y una evaluación de idoneidad», escribió la secretaria corporativa Adhika Vista, citada en la divulgación de información el sábado 20 de diciembre de 2025.
En la EGMS, la empresa también estuvo de acuerdo respetuosamente con dos miembros del consejo de administración. Se trata de Kuswiyoto como comisionado principal y Zainudin Amali como comisionado principal adjunto.
Adhika, en representación de Bank Mandiri Management, expresó su agradecimiento por la dedicación y contribución del Sr. Kuswiyoto y el Sr. Zainudin Amali en la supervisión del fortalecimiento del desempeño y la transformación de la empresa. Dijo que el liderazgo y la dedicación de la dirección es parte del mantenimiento de la reputación y coherencia de la empresa.
«Somos optimistas de que esta decisión de los accionistas ampliará aún más el papel de la empresa en el apoyo al crecimiento económico nacional acelerado», dijo Andhika.
Con base en los resultados del EGMS, la siguiente es la composición de la Junta de Comisionados y Directores del Bank Mandiri.
junta de comisionados
- Comisionado principal/independiente: Zulkifli Zaini
- Comisionado Jefe Adjunto: M. Rudy Salahuddin Ramto
- Comisionado: Muhammad Yusuf Ateh
- Comisario: Luky Alfirman
- Comisario: Yuliot
- Comisionada Independiente: Mia Amiati Iskandar
- Comisionado Independiente: B. Bintoro Kunto Pardewo*
Junta Directiva
- Director principal: Riduan
- Subdirector principal: Henry Panjaitan
- Director de Operaciones: Timothy Utama
- Directora de Capital Humano y Cumplimiento: Eka Fitria
- Director de Gestión de Riesgos: Danis Subyantoro
- Director de Banca Comercial: Totok Priyambodo
- Director de Banca Corporativa: Mochamad Rizaldi
- Director de Banca de Consumo: Saptari
- Director de Tesorería y Banca Internacional: Ari Rizaldi
- Directora de Finanzas y Estrategia: Novita Widya Anggraini
- Director de financiación minorista y de redes: Jan Winston Tambunan
- Director de Tecnologías de la Información: Sunarto
