Bank Mandiri obtiene ganancias de 37,3 billones de IDR en el tercer trimestre de 2025, eche un vistazo a la fuente de las ganancias

Jacarta – PT Banco Mandiri (Persero) Tbk imprime dos El neto consolidado hasta el tercer trimestre de 2025 es de 37,3 billones de IDR. El beneficio se imprime desde ingreso El beneficio operativo operativo antes de reservas o antes de aprovisionamiento (PPOP) se registró en 61,9 billones de IDR.

Lea también: Totalmente absorbido, Purbaya dice que el banco Mandiri propuso una inyección de fondos adicional



La directora financiera y estratégica de Bank Mandiri, Novita Widya Anggraini, explicó que el margen de intereses creció un 4,90 por ciento año tras año (interanual) alcanzó los 78,3 billones de IDR. Mientras tanto, los ingresos distintos de intereses crecieron un 7,97 por ciento interanual hasta 33,2 billones de rupias. En general, los ingresos totales crecieron un 4,79 por ciento interanual o alcanzaron los 112 billones de rupias.

«En general, el desempeño del Banco Mandiri se mantuvo bien en el tercer trimestre de 2025. Esto está respaldado por un crecimiento sostenible», dijo Novita en la exposición de desempeño para el tercer trimestre de 2025 en Yakarta, el lunes.

Lea también: BNI obtiene un beneficio neto de 15,12 billones de IDR en el tercer trimestre de 2025, el crédito crece un 10,5 por ciento



Explicó que para finales de septiembre de 2025, los activos totales consolidados del Banco Mandiri también aumentarían y alcanzarían los 2.563 billones de rupias, un aumento interanual del 10,3 por ciento. El crédito consolidado alcanzó los 1.764,32 billones de rupias, con un crecimiento interanual del 11 por ciento. Esta cifra es superior al crecimiento del crédito de la industria bancaria nacional, que se registró en un 7,70 por ciento interanual, según datos del Banco de Indonesia.

Novita dijo que la distribución de crédito, tanto mayorista como minorista, registró un buen crecimiento. El crédito mayorista creció un 14,7 por ciento interanual o alcanzó los 982 billones de IDR y el crédito minorista creció un 4,58 por ciento interanual o alcanzó los 403 billones de IDR.

Lea también: Tercer trimestre-2025, BTN obtiene un beneficio neto de 2,3 billones





Directora de Finanzas y Estrategia del Bank Mandiri Novita Widya Anggraini.

El sólido crecimiento del crédito fue seguido de una gestión sostenida del riesgo. A finales de septiembre de 2025, el índice bruto de préstamos morosos (NPL) solo bancario se registró en 1,03 por ciento, mientras que el índice de reservas o índice de cobertura se mantuvo bien mantenido en el nivel del 271 por ciento.

El respaldo de fuertes reservas y una gestión disciplinada del riesgo ayuda a mantener esta situación. costo del credito (CoC) solo sobre una base bancaria se mantiene en el nivel óptimo, es decir, 0,51 por ciento en septiembre de 2025. Mientras tanto, en términos de financiación, los fondos de terceros (DPK) del Banco Mandiri crecieron un 13 por ciento interanual a 1.884 billones de IDR hasta finales del tercer trimestre de 2025.

Además, según él, la composición de los fondos de bajo costo (cuenta corriente de ahorro/CASA) sigue siendo dominante con un 69,3 por ciento, lo que refleja el éxito de la estrategia para mantener los costos eficientes de los fondos y fortalecer la liquidez.

Este sólido crecimiento de DPK fue impulsado por un aumento en las transacciones digitales a través de las súper aplicaciones Livin’ by Mandiri, Livin’ Merchant y Kopra by Mandiri.