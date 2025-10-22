Bank Mandiri impulsó el crecimiento económico de las personas a través del Mandiri Mikro Fest 2025

Jacarta – Banco Independiente continúa enfatizando su papel como socio estratégico del gobierno en el fortalecimiento de las bases de una economía popular inclusiva, productiva y sostenible. No solo se centra en el desembolso de financiación, el banco cuyo nombre en código es BMRI también se compromete a acelerar a los actores de las microempresas al siguiente nivel a través de varios programas continuos de tutoría y empoderamiento.

Lea también: Fortaleciendo la transformación digital y la economía inclusiva, Mandiri vuelve a ganar el premio al mejor banco de Indonesia según Global Finance



En concreto, este banco con el logo de la cinta dorada organiza el Mandiri Micro Fest (MMF) 2025, que es un programa de colaboración iniciado para acelerar el crecimiento de los actores de las microempresas desde el upstream hasta el downstream. Vicepresidente Senior de Microdesarrollo y Banca de Agentes Banco Mandiri Bayu Trisno Arief Setiawan afirmó que este programa se llevó a cabo en tres grandes ciudades, a saber, Medan, Surabaya y Yakarta.



Bank Mandiri impulsó el crecimiento económico de las personas a través del MMF 2025

Lea también: Bank Mandiri fortalece la sinergia gubernamental a través de la aceleración de las exportaciones digitales en TEI 2025



«Como agente de desarrollo, Banco Mandiri se compromete a no solo ser un proveedor de financiamiento, sino también un socio estratégico que acompaña a los actores de las microempresas para que puedan avanzar en clase, ser duros y competitivos. Con el espíritu de Sinergia para Avanzar el País, queremos asegurar que cada actor empresarial tenga la oportunidad de desarrollarse, ampliar las oportunidades de empleo y contribuir al crecimiento del sector productivo nacional», dijo Bayu.

Este paso está en línea con el espíritu de la Asta Cita del Presidente Prabowo Subianto, que sitúa el empoderamiento de las MIPYMES y la creación de empleos como prioridades de desarrollo nacional. A través de FMM 2025Bank Mandiri no solo brinda soluciones financieras, sino también un ecosistema de apoyo que fortalece la competitividad para que las MIPYMES estén listas para ascender de clase.

Lea también: Dirigiéndose a 7.000 beneficiarios, Mandiri Bakti Kesehatan está presente en 12 regiones de Indonesia



En las etapas iniciales de implementación del MMF, Bank Mandiri llevó a cabo un proceso de selección para alrededor de 1.000 microempresarios potenciales en cada ciudad. Los participantes seleccionados participarán luego en un festival interactivo al que asistirán más de 2.000 visitantes en cada ciudad, como medio de promoción de productos y expansión de la red comercial.

A continuación, los participantes participarán en una capacitación intensiva y tutoría por parte de actores de la industria con experiencia en su sector empresarial con temas de aprendizaje que incluyen estrategias de marketing, registros financieros, expansión de productos y la introducción de servicios bancarios en Rumah BUMN.

Después de completar la serie de capacitaciones, actores empresariales seleccionados en cada ciudad participarán en el programa Hyperlocal. A través de este programa, sus productos serán revisados ​​por personas influyentes locales en un esfuerzo por ampliar el alcance del mercado y fortalecer la participación de los consumidores en las redes sociales.