Jacarta – El optimismo con respecto a las exportaciones nacionales continúa fortaleciéndose en consonancia con la creciente demanda mundial de productos con valor agregado de Indonesia. Al ver esta oportunidad, el Banco Independiente fortaleciendo su papel como socio estratégico del gobierno para fomentar el crecimiento de las exportaciones a través de la digitalización, el desarrollo de nuevos mercados y el aumento de la capacidad de los actores empresariales locales.

Lea también: Dirigiéndose a 7.000 beneficiarios, Mandiri Bakti Kesehatan está presente en 12 regiones de Indonesia



El evento Trade Expo Indonesia (TEI) 2025, que se llevará a cabo del 15 al 19 de octubre de 2025 en ICE BSD City, Tangerang, es un impulso importante para introducir productos indonesios superiores en el mercado global. En la exposición, que tiene como objetivo transacciones por valor de 16.500 millones de dólares, con más de 1.500 expositores y 5.000 compradores internacionales, Bank Mandiri actúa como socio principal.



Bank Mandiri fortalece la sinergia gubernamental a través de la aceleración de las exportaciones digitales en TEI 2025

Lea también: Una serie de bancos investigados por el Ministro de Finanzas Purbaya, ¡hay hallazgos sorprendentes!



Esta presencia refleja el compromiso de la empresa de ampliar el acceso a las exportaciones y fortalecer las sinergias entre agencias para apoyar la resiliencia económica nacional y proporcionar un valor agregado positivo a la sociedad. El subdirector principal del Banco Mandiri Henry Panjaitan dijo que el sector de las MIPYMES es el principal motor de la economía nacional.

Esto se debe a que la contribución del sector de las MIPYME ha superado el 60% del Producto Interno Bruto (PIB) y absorbe la mayor parte de la fuerza laboral en Indonesia. Sin embargo, la proporción de MIPYMES que ingresan al mercado de exportación todavía tiene un gran potencial. (Nombrado en el EGMS de 2025 y efectivo después de obtener la aprobación del OJK)

Lea también: Su viejo Android podría ser una bomba de tiempo para la seguridad bancaria



Por esta razón, el banco con el código de emisor BMRI continúa fomentando el desarrollo acelerado de capacidades para las MIPYME a través de diversas iniciativas, incluida la asistencia integral a través de Rumah BUMN, Rumah Export y el uso de una plataforma digital diseñada específicamente para actores empresariales, Kopra by Mandiri.

«Como institución financiera nacional y socio estratégico del gobierno, Bank Mandiri está aquí para enfatizar su papel como impulsor de la aceleración de las exportaciones nacionales», dijo Henry en Tangerang, el miércoles (15/10/2025).

No solo eso, hasta mediados de 2025, habrá 23 empresas estatales Rumah administradas por Bank Mandiri que fomentarán activamente a más de 15.000 mipymes en toda Indonesia. El programa de coaching incluye más de 1.500 capacitaciones que se enfocan en alfabetización digital, gestión financiera, estrategias de exportación y fortalecimiento de la competitividad de los productos.

Henry agregó que en el evento TEI 2025, las mipymes de Bank Mandiri también tuvieron la oportunidad de participar en emparejamientos comerciales con compradores internacionales para expandir su red e introducir productos superiores en mercados no tradicionales.