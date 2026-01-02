Bank Mandiri está listo para construir refugios en Aceh Tamiang y fortalecer el apoyo a las empresas estatales que atienden a las víctimas de desastres

Jacarta – Banco Mandiri continúa reforzando su compromiso como BUMNO y socios estratégicos gubernamentales para apoyar los esfuerzos de respuesta y recuperación desastre Sumatra. Este compromiso se materializa a través de la participación activa de la empresa en el programa BUMN Cares para la construcción de viviendas residenciales. Danantara (cazara) en Aceh Tamiang Regency, provincia de Aceh.

La construcción de este refugio es prueba de la presencia y colaboración de BUMN a través de un programa orquestado por Danantara Indonesia y BP BUMN, como parte de los esfuerzos para acelerar la recuperación social y económica de las comunidades post-desastre. A través de esta colaboración entre agencias, el enfoque principal se dirige a proporcionar viviendas adecuadas, dignas y seguras que cumplan con los estándares de vida como una manifestación de la presencia del Estado en las comunidades afectadas.

Mientras tanto, a la inspección de la construcción del refugio asistió directamente el presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, quien estuvo acompañado por el director ejecutivo (CEO) de Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, el director de operaciones (COO) de Danantara Indonesia y el director de BP BUMN, Dony Oskaria, así como la junta directiva de BUMN involucradas en la construcción del refugio, incluida la Asociación de Bancos Estatales (Himbara), BUMN. Karya, PLN, Telkomsel y PT Perkebunan Nusantara. En esta ocasión, el presidente Prabowo enfatizó que el objetivo del Estado es trabajar lo más rápido posible para aliviar el sufrimiento de la gente.

«Danantara Indonesia ha demostrado que podemos construir 600 residencias, todas las partes han trabajado de manera brillante y rápida», dijo el presidente Prabowo en Aceh Tamiang, Aceh, el jueves (1/1).

Además, la directora ejecutiva (CEO) de Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, explicó que los logros en la construcción de Huntara hasta principios de este año fueron el resultado del arduo trabajo y la sinergia entre las partes, especialmente el papel activo de las empresas estatales en el apoyo al proceso de implementación en el campo. Dijo que el objetivo para la construcción de la Casa Residencial Danantara en Aceh Tamiang se había fijado desde el principio y el progreso hasta el 1 de enero de 2026 mostró el fuerte compromiso de todas las partes para cumplirlo.

«El objetivo para la construcción de la casa residencial Danantara en Aceh Tamiang se fijó claramente desde el principio, y los logros hasta el 1 de enero de 2026 muestran el fuerte compromiso de todas las partes para cumplirlo. Las empresas estatales se están moviendo rápidamente, trabajando sobre el terreno en condiciones difíciles, para garantizar que la gente obtenga inmediatamente una vivienda digna», explicó.