Bank Mandiri aumentó el crédito a este sector para distribuir liquidez del gobierno de RP. 55 billones

Yakarta, Viva – El gobierno coloca fondos a los cinco bancos de Himbara de RP 200 billones. Uno de ellos fue colocado en PT Banco Mandiri (Persero) tbk, que es rp. 55 billones.

Leer también: El Ministro de Finanzas, Purbaya, reveló las consecuencias de los bancos que no son cuidadosos, Fondos del Gobierno de Canal Rp 200 T



Respondiendo a esto, el banco Mandiri enfatizó que está listo para optimizar la liquidez adicional para los préstamos a los sectores prioritarios que apoyan la agenda nacional de desarrollo.

«Capacidad financiación Nos fortalecemos para apoyar a los sectores productivos que aumentan la competitividad de las exportaciones y expanden el empleo, así como fortalecen la economía del pueblo «, dijo el director de Finanzas y Estrategia del Banco Mandiri Novita Widya Anggraini en su declaración oficial en Yakarta, citado el miércoles 2025.

Leer también: Únase a PCAF, BTN se dirige a las emisiones financiadas netas de cero en 2060



Reveló que Bank Mandiri está comprometido a canalizar el financiamiento a una serie de sectores estratégicos, como plantaciones y seguridad alimentaria, recursos naturales de transferencia (SDA) y energía renovable. Luego, infraestructura, servicios de salud, fabricación, propiedades industriales y MIPYME para alentar el crecimiento económico sostenible.

La compañía señaló, el desembolso crediticio para nuevos clientes (solo bancos) de un promedio de RP24.63 billones de un total de RP45 billones por mes. Esto muestra el alto interés en el financiamiento y el crecimiento potencial en el sector real en medio del apoyo de políticas gubernamentales.

Leer también: Economista: Rp. 200 billones de la política de Purbaya puede ser un catalizador para las MIPYME y el empleo



Hasta ahora, el Banco Mandiri ha distribuido el financiamiento de RP960.2 billones al sector real e laboral intensivo. La cantidad es equivalente al 71.88 por ciento de la cartera total. Según la compañía, este logro confirmó el papel de Bank Mandiri como agente de desarrollo y socio gubernamental para acelerar el crecimiento económico inclusivo y sostenible.

Novita también enfatizó que toda la financiación continuó realizándose con el principio de precaución y los informes transparentes de acuerdo con las regulaciones. «Con este soporte RP55 billones, somos optimistas de que podemos fortalecer la función de intermediación, aumentar la capacidad de financiación y aumentar las contribuciones a los proyectos estratégicos nacionales», concluyó Novita.



Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa.

Anteriormente el viernes (12/9), el Ministro de Finanzas (Ministro de finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa colocó fondos al gobierno con un total de RP200 billones en cinco bancos comerciales. Los fondos provienen del efectivo del gobierno almacenado en Bank Indonesia (BI).

La parte de los fondos colocados en el banco Rakyat Indonesia (BRI), el Banco Negara Indonesia (BNI) y el Banco Mandiri ascendiendo a RP55 billones respectivamente. Mientras que el Banco de Ahorro del Estado (BTN) es RP. 25 billones y el banco islámico indonesio (BSI) de RP10 billones. Esto es como se indica en el decreto del Ministro de Finanzas (KMK) número 276 de 2025.

La colocación del dinero estatal a los bancos comerciales se lleva a cabo en forma de depósito convencional/sharia de guardia con mecanismos sin subasta. Según el Ministro de Finanzas, no hubo tenor para la colocación de fondos gubernamentales en los cinco bancos. (Hormiga)