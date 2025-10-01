Bank Mandiri apoya el lanzamiento de Kmiln, Aceleración de los servicios de la diáspora a través de Livin ‘por Mandiri

VIVA – Banco Mandiri Fortaleciendo su papel como socio estratégico del gobierno, esto se realiza a través del apoyo del lanzamiento de la tarjeta comunitaria indonesia (Kmiln) que se celebra oficialmente en Corea del Sur. El estado de ginseng fue elegido porque se convirtió en uno de los centros comunitarios de la diáspora más grandes de Asia, con el número de ciudadanos indonesios (WNI) que alcanzó a más de 75 mil personas a marzo de 2025 según la inmigración de Corea del Sur.

El subdirector del Banco Mandiri Henry Panjaitan (*fue nombrado en el EGMS de 2025 y efectivo después de aprobar el ajuste y la prueba adecuada de OJK) dijo que la presencia de este servicio responde las necesidades financieras de la diáspora en Corea del Sur mientras fortalece el alcance del banco mandiri en el extranjero.

A través de la innovación de Kmiln iniciada por este gobierno, la diáspora de Indonesia que vive en Corea del Sur ahora puede abrir una cuenta Bank Mandiri más fácilmente solo a través de la vida de Livin ‘por Mandiri.

Además, el lanzamiento del servicio también se transmitió en vivo a todas las sucursales extranjeras de Bank Mandiri y se apoyó a través de la cooperación con la embajada indonesia en el país local. Esta iniciativa también forma parte del paso de aceleración del Banco Mandiri para dar la bienvenida al 27 aniversario que lleva el tema «Sinergi Majukan Negeri».

«Bank Mandiri se compromete a presentar una solución financiera inclusiva y relevante. El lanzamiento de Kmiln es una sinergia importante para facilitar la diáspora para que permanezca conectado con los servicios bancarios nacionales, al tiempo que apoya la aceleración del banco digital Mandiri», dijo Henry en su declaración oficial, el miércoles (1/10).

Para obtener información, Kmiln es una identidad oficial para la diáspora indonesia en el extranjero, para que aún pueda acceder a los servicios bancarios en el país. A través de Livin ‘by Mandiri, la aplicación financiera digital superior, el banco Mandiri es un pionero que permite la apertura de suficientes ahorros con pasaportes y kmiln.

Como parte de la iniciativa #livinoundtheworld, Bank Mandiri Super App ha estado presente en más de 20 países e incluye acceso en más de 120 países. Hasta julio de 2025, esta aplicación ha sido utilizada por más de 34 millones de usuarios, con un valor de transacción de RP 2,477 billones. Este logro confirmó la posición de Livin ‘como la mayor aplicación Super Finance de Indonesia y se convirtió en la puerta principal de los servicios de banca digital para la diáspora, incluso en Corea del Sur.

También se preparan varias características excelentes para apoyar las necesidades de la diáspora, que van desde ahorros de monedas múltiples, transferencias de divisas hasta 18 monedas en las 24 horas, los 7 días de la semana, el pago de facturas de más de 2,000 facturadores en Indonesia, hasta la facilidad de compras con toque para pagar. Livin ‘también está equipado con servicios de estilo de vida a través de Livin’ Sukha y productos de inversión en acciones, fondos mutuos y bonos a través de la inversión de vivienda.

«Entendemos que la diáspora requiere un servicio práctico, seguro y confiable. Por lo tanto, vivir por Mandiri está diseñado como una solución financiera única que puede satisfacer las necesidades de las transacciones a la inversión, cuando y en cualquier lugar», agregó Henry.

No solo eso, Bank Mandiri también presenta una variedad de programas de recompensa atractivos a la diáspora que abre cuentas y realizan transacciones a través de la vida por Mandiri, incluidos los incentivos para abrir la primera cuenta, los programas de referencia, a las ganancias de inversión. Con este incentivo, el banco Mandiri espera expandir la base del cliente de la diáspora y proporcionar valor agregado a la comunidad indonesia en el extranjero.

«Bank Mandiri continuará fortaleciendo los pasos globales de GO a través del desarrollo de servicios digitales y cooperación estratégica. Creemos que el papel de la diáspora es muy importante para apoyar la economía nacional. Con un compromiso consistente, Bank Mandiri está listo para proporcionar los mejores servicios para todos los clientes», concluyó Henry.