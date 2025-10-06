Bank Mandiri absorbió RP. 34.5 billones de RP. 55 billones de fondos que se colocaron en Purbaya

Yakarta, Viva – PT Banco Mandiri (Persero) TBK informa los resultados de los esfuerzos para optimizar la distribución Colocación de fondos Del Ministerio de Finanzas, con un valor de RP. 55 billón que fue desembolsado desde mediados de septiembre de 2025.

La directora de Finanzas y Estrategia del Banco Mandiri, Novita Widya Anggraini, dijo que los fondos se centraron para fortalecer las industrias intensivas en mano de obra orientadas a la exportación, así como los sectores que estaban directamente en contacto con la comunidad.

«Además de ser la principal fuente de creación de empleo en varias regiones, incluida Umkm«Novita dijo en su declaración, lunes 6 de octubre de 2025.

Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa Foto : KRIS – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

A través de este financiamiento, Bank Mandiri se compromete a ayudar a millones de actores comerciales a continuar creciendo, ascendiendo a la clase y convertirse en un apoyo de apoyo a la economía de una gente.

«Hasta finales de septiembre de 2025, del total de fondos de RP 34.5 billones o 63 por ciento equivalente para distribuirse con éxito», dijo.

Explicó que esta realización refleja la confianza del gobierno y enfatiza el compromiso del banco Mandiri, para continuar estando presentes en medio de los actores comerciales. Además, apoyar el crecimiento económico que es inclusivo, justo y sintió directamente los beneficios de la comunidad en general. Novita afirmó que esta liquidez adicional también es un catalizador importante para expandir la función de intermediación de la empresa.

«Bank Mandiri es optimista de que puede absorber la colocación de estos fondos de manera óptima hasta finales de este año, con prioridad en el sector y la industria intensivos laborales, así como a las MIPYME que se demuestra que son el apoyo de la vida económica familiar en varias regiones de Indonesia», dijo Novita.

Agregó, Bank Mandiri también ayudó a distribuir crédito a otros sectores estratégicos. Estos incluyen el sector de plantación y seguridad alimentaria, recursos naturales aguas abajo y energía renovable, servicios de salud, fabricación y propiedades industriales.

Según él, el enfoque de financiamiento está en línea con la agenda del gobierno para alentar la independencia económica, así como con el fortalecimiento de la industria nacional basada en el valor nacional.

«Con la colocación adicional de los fondos del Ministerio de Finanzas de RP 55 billones, la capacidad de financiación del banco Mandiri es cada vez más sólida para que pueda acelerar los sectores prioritarios. Esto está en línea con el compromiso de la compañía de expandir la inclusión financiera al tiempo que fortalece la sinergia con los programas gubernamentales», dijo.