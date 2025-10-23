Bank Jateng ha impulsado con éxito programas de desarrollo regional en Java Central, aquí está la prueba

Jacarta – Banco PT Desarrollo Área java central alias Banco Central de Javaafirmando su compromiso de continuar promoviendo el crecimiento inclusivo y el desarrollo comunitario sostenible.

El secretario corporativo del Bank Jateng, Djaka Nur Sahid, dijo que en los últimos cinco años su partido ha seguido esforzándose por aliviar la pobreza mediante la distribución uniforme de la ayuda en toda Java Central.

«En el futuro, Bank Jateng se compromete a crear sinergias programa-El programa prioriza el desarrollo gobierno área local», dijo Sahid en su declaración del jueves 23 de octubre de 2025.

PT Banco de Desarrollo Regional de Java Central también conocido como Bank Jateng

Añadió que el Banco Jateng se centra en aliviar la pobreza extrema y desarrollar los recursos locales. Entre ellos se encuentra el programa de reparación de casas inhabitables (RTLH), que se extiende por todos los distritos/ciudades de Java Central.

El programa se implementa a través de sinergias con gobiernos locales, así como iniciativas de empoderamiento económico. Ejemplos de acciones concretas tomadas incluyen una serie de programas como el desarrollo de los pescadores de tilapia en Pati y la iniciativa de desalinización o procesamiento de agua salobre en agua limpia en Rembang.

Aparte de eso, también existe un programa de desarrollo de capacidades para agricultores, pescadores y artesanos en Rawa Pening, Semarang Regency, además de manejar el retraso del crecimiento y desarrollar MIPYMES.

Con este compromiso, Bank Jateng logró ganar el Premio Especial en los Premios de Responsabilidad Social Corporativa (BISRA) Bisnis Indonesia 2025.

Este prestigioso premio fue recibido por Bank Jateng en la categoría de Banco Regional con mayor impacto en impulsar el crecimiento inclusivo y el desarrollo comunitario sostenible en Java Central.

Este premio es un reconocimiento a la dedicación de Bank Jateng a la hora de fomentar el crecimiento inclusivo y el desarrollo comunitario sostenible.

«Principalmente a través de programas que están firmemente arraigados en las necesidades específicas de la población de Java Central», dijo.