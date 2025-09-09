Bank Jateng Driver Bawa Rp10 mil millones ha gastado RP. 300 millones para autos a casas DP

Semarang, Viva – una persona Conductor del banco de Java Central La rama de Wonogiri, Anggun Tyasbodhi, finalmente fue arrestada por la policía después de haber llevado brevemente a Rp10 mil millones en efectivo. De esta cantidad, alrededor de Rp. Se han utilizado 300 millones para comprar automóviles, teléfonos celulares y pagar un pago inicial de la casa.

Los perpetradores fueron arrestados por el equipo conjunto de la policía de Surakarta Satreskrim junto con la investigación criminal de la policía de Java Central Ditkkrimum en su nuevo hogar en Panggang, Gunungkidul, lunes (8/9/2025) en la mañana. El arresto se llevó a cabo después de una investigación intensiva realizada después del baile de Anggun.

El caso comenzó el lunes (1/9/2025), cuando Anggun fue asignado con un oficial bancario y un guardaespaldas para tomar Rp11 mil millones en efectivo de Bank Indonesia Solo y Bank Central Java Solo. Partieron de Wonogiri usando un auto Avanza.

«Entonces los perpetradores y los oficiales tomaron en el banco de Indonesia en solitario de Rp6 mil millones y en el solo del Banco Central de Java tomaron Rp4 mil millones. El RP10 mil millones se reunió», dijo el subdirector de policía de solo, AKBP Sigit, durante una conferencia de prensa en la Policía Regional Central de Java, martes (9/9/2025).

Sin embargo, debido a que todavía quedan RP1 mil millones restantes que no se han tomado, los oficiales bancarios permanecen dentro de la oficina. Al mismo tiempo, el guardaespaldas se despidió del baño, dejando a Anggun solo con los Rp10 mil millones.

«Los perpetradores usan la negligencia cuando los oficiales orinan. Cuando el dinero tiene el control de los perpetradores sin escolta. Luego huye con Rp10 mil millones», explicó Sigit.

Después de ser reportado por el banco, la policía se movió rápidamente a la pista. Como resultado, Anggun fue encontrado con un colega con las iniciales DS que ayudaron a escapar.

«Otro sospechoso con las iniciales DS que ayudó a escapar del sospechoso de Anggun. Este DS es un viejo amigo Anggun», continuó Sigit.

En el arresto, las autoridades obtuvieron los Rp9.6 mil millones restantes. Mientras que el restante, RP300 millones, ha sido utilizado por Anggun para comprar vehículos, teléfonos celulares y pagos de la casa DP.

«Se ha utilizado Rp. 300 millones, para comprar automóviles, teléfonos celulares y casas DP», dijo Sigit.

Por sus acciones, Anggun fue acusado bajo el Artículo 374 del Código Penal sobre malversación de fondos. Mientras que DS está sujeto al artículo 480 del Código Penal sobre la posición y/o el artículo 221 del Código Penal relacionado para bloquear el proceso legal.

«La amenaza es una sentencia de 5 años de prisión», concluyó Sigit. (Didiet Cordiazt/Tvone/Semarang)