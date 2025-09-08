Bank Jateng Driver Bawa Fut Rp10 mil millones fue arrestado en Gunung Kidul

Solo, vive – Refugiado Conductor del banco de Java Central La sucursal de Wonogiri, que trajo los Rp10 mil millones en efectivo, fue arrestada por la policía. El perpetrador con las iniciales A fue arrestado en el área de Panggang, South Gunungkidul, DIY el lunes (8/9/2025) alrededor de las 04.00 Wib.

El comisionado jefe de policía de Surakarta, Pol Catur Cahyono Wibowo, dijo que los perpetradores fueron arrestados en el área de Panggang, South Gunungkidul, DIY el lunes (8/9/2025) alrededor de las 04.00 Wib.



Kapolresta Surakarta Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo

«Alhamdulillah, de la policía de Surakarta, arrestó a los principales perpetradores en el área de Panggang, South Gunungkidul, a las 04.00 de esta mañana», dijo el comisionado jefe de la policía de Surakarta, Catur Cahyono Wibowo, en Surakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025.

Dijo que el examen de los perpetradores aún estaba en curso por la Unidad de Investigación Penal de la Policía de Surakarta para completar la evidencia de seguimiento del caso.

Además de AT, se sospecha que hubo otros dos perpetradores que estaban asegurados con los perpetradores. La evidencia y los detalles de otros hallazgos se presentarán después de que se complete la investigación.

«Lo que es seguro es que hemos arrestado a los perpetradores. Para desarrollar más desarrollos pronto llegaremos», agregó.

Reportado anteriormente, el conductor AT del Banco de Java Central estaba decidido a huir de Rp 10 mil millones cuando se llevaba fondos en la sucursal en solitario para ser llevados a Wonogiri.

La acción ocurrió cuando la única policía policial preparada por el banco fue al baño el lunes 1 de septiembre.

El Jefe de la Unidad de Investigación Criminal, el AKP PRASTIYO TRIWIBOWO, agregó que en ese momento el Banco Central de Java solo le pidió a un oficial de policía que supervisara la colección de casi Rp10 mil millones a la sucursal en solitario.

Dijo que la seguridad se llevó a cabo de acuerdo con SOP y solicitud. En el automóvil, hay tres operaciones del Banco de Java Central.

Un cajero, conductor y un oficial de policía. Cuando el cajero todavía estaba dentro del banco tomando un fondo adicional de RP1 mil millones, la policía que acompañó al baño.

Fue entonces cuando el conductor razonó que quería mover el automóvil al área de estacionamiento. Sin embargo, desde las imágenes de CCTV, el automóvil en realidad dejó la ubicación alrededor de las 12:20 WIB. (Mahfira putri/tvone/solo)