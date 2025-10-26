Bank Jakarta presenta las transacciones no monetarias de forma creativa e inclusiva

Jacarta – Banco de Yakarta presentando oficialmente el sistema de pago oficial en el evento Mercado noche Narrativo 2025, que tuvo lugar en Forest City, GBK, Yakarta, del 25 al 26 de octubre de 2025, como un esfuerzo por fomentar el uso de transacciones sin efectivo, especialmente para la generación más joven.

Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung, que también estuvo presente en la inauguración del evento, acogió con satisfacción la colaboración entre partidos en el Narasi Night Market 2025.

«Vi que la multitud era extraordinariamente buena y que las mipymes también tenían la oportunidad de vender sus productos. Honestamente, sentí que cuando era pequeño en mi ciudad natal, el Mercado Nocturno, era exactamente así», dijo Pramono en su declaración, el domingo 26 de octubre de 2025.

Añadió que se espera que se puedan realizar actividades similares en varias zonas de Yakarta para que más residentes puedan disfrutar de la atmósfera de unión y apoyar la economía local.

«Y espero que algo así también pueda celebrarse en varios lugares de Yakarta. También hice una oferta al comité, no sólo en GBK, si quieres en Lapangan Banteng u otro lugar, Yakarta está feliz de cooperar. Porque creo que este es un buen momento para que los yakartanos se mantengan en contacto, trabajen juntos, se reúnan, se sientan cómodos, seguros, felices», dijo Pramono.

Con la facilidad de las transacciones que ofrece, Bank Jakarta también está colaborando con las MIPYMES que son inquilinos para implementar pagos sin efectivo, uno de los cuales utiliza el método de escaneo QRIS.

Mientras tanto, el director presidente del Bank Jakarta, Agus H Widodo, dijo que al proporcionar un sistema de pago a todos los inquilinos en el evento, Bank Jakarta jugó un papel en el aumento de la educación financiera a través de formas creativas pero aún inclusivas.

«Al estar presentes como sistema de pago oficial en Pasar Malem Narasi 2025, queremos ampliar la experiencia de las personas con los servicios financieros. digital lo cual es fácil, rápido y seguro», afirmó Agus.

Narasi Night Market 2025 es un evento creativo organizado por Narasi TV con diversas actividades, como programas de entrevistas, desfiles de entretenimiento en Yakarta, rincones de lectura y bazares en los que participan varias organizaciones regionales en el concepto de Colaboración de Momento Especial con el Gobierno Provincial de DKI Yakarta.

En su implementación, este evento también colabora con BUMD DKI Jakarta, incluido Bank Jakarta, a través de la forma de Colaboración de Actividad Especial.