Bank Jakarta lanza la tarjeta de débito Visa y amplía el acceso a transacciones globales

Jacarta – Con el fin de ampliar el acceso a las transacciones globales para clientes al tiempo que apoya el fortalecimiento de la marca de la ciudad de Yakarta como ciudad global, Banco de Yakarta lanzado oficialmente Tarjeta de débito Visa Banco de Yakarta.

Esta colaboración estratégica con Visa, la principal de pagos globales, es una parte importante de la agenda de transformación de Bank Jakarta hacia un banco regional que sea moderno, competitivo y conectado al ecosistema financiero global.

El lanzamiento de la tarjeta de débito Visa del Banco de Yakarta se llevó a cabo el lunes 5 de enero de 2026 en Yakarta y fue inaugurado por el gobernador de la provincia de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo, el vicegobernador de la provincia de DKI Yakarta, Rano Karno y su personal.



Banco de Yakarta. Foto : Documentación del Banco de Yakarta.

Este impulso marca el paso estratégico de Bank Jakarta para fortalecer las capacidades de transacciones transfronterizas para varios segmentos de clientes.

El gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, acogió con satisfacción el lanzamiento de la tarjeta de débito Visa del Banco de Yakarta como una colaboración para construir un banco saludable.

«Si se puede generar confianza, estoy seguro de que este banco volará. Así que, en mi opinión, la colaboración con Visa es uno de los pasos para generar confianza, generar confianza con el público», dijo Pramono en Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

El director presidente de Bank Jakarta, Agus H Widodo, enfatizó que el lanzamiento de la tarjeta de débito Visa es parte de la transformación integral de Bank Jakarta que está orientada a fortalecer las transacciones, la relevancia del servicio y la experiencia del cliente.

«El lanzamiento de la tarjeta de débito Visa de Bank Jakarta no es sólo el lanzamiento de un producto, sino que es un hito importante en el viaje de transformación de Bank Jakarta. A través de esta tarjeta, estamos fortaleciendo las capacidades de transacción de los clientes al tiempo que confirmamos la dirección de Bank Jakarta como un banco cada vez más moderno, competitivo y globalmente conectado», dijo Agus.

Añadió que fortalecer las transacciones es la base principal para construir relaciones de largo plazo con los clientes y crear un crecimiento sano y sostenible.

Aparte de eso, Bank Jakarta también se compromete a brindar una experiencia de transacción segura, práctica y conectada globalmente.

Mientras tanto, Vira Widiyasari, gerente nacional de Visa Indonesia, dijo que a través de la red internacional de Visa, los titulares de tarjetas pueden disfrutar de pagos transfronterizos sencillos, características de seguridad estándar global, así como una integración total con la aplicación de banca móvil de Bank Jakarta para un control total sobre las actividades financieras.