Bank Jakarta apoya a Pramono para desarrollar un saneamiento respetuoso con el medio ambiente

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo está comprometido con el desarrollo saneamiento amigable con el medio ambiente en la ciudad capital, mediante la utilización de tecnología de biodigestores e innovaciones modernas en el procesamiento de residuos.

Este esfuerzo recibió pleno apoyo de Banco de Yakarta quien inauguró la instalación de biodigestores comunitarios en Pekayon Village, Pasar Rebo, al este de Yakarta.

Pramono considera que fortalecer el ecosistema de saneamiento sostenible es importante para hacer de Yakarta una ciudad más saludable. Por lo tanto, la presencia de esta instalación resultante de una colaboración entre Bank Jakarta, PMI DKI Jakarta y el Gobierno Provincial de DKI Jakarta se considera el primer paso en la expansión del modelo de procesamiento de residuos que sea seguro, eficiente y beneficioso para los residentes.

Este programa es parte de la aceleración de Stop Open Defecation (SBS) o Open Defecation Free (ODF) en el primer pilar del Saneamiento Total Comunitario (STBM).

A través de financiación de RSE, Bank Jakarta junto con PMI DKI Jakarta construyeron una instalación de biodigestores que procesa residuos domésticos anaeróbicamente para producir biogás.

Los residentes pueden utilizar esta energía alternativa para cocinar e iluminar, además de introducir tecnología de saneamiento respetuosa con el medio ambiente a nivel comunitario.

Pramono también valoró la presencia de estas instalaciones. Considera que la tecnología de biodigestores tiene un impacto positivo no sólo en el medio ambiente, sino también en el ahorro económico para los residentes.

«Quiero desarrollar un ecosistema como este más grande. Económicamente es muy útil», afirmó Pramono en su declaración, citada el sábado 15 de noviembre de 2025.

Añadió que modernizar la tecnología de saneamiento es parte de la estrategia para fortalecer la posición de Yakarta como una ciudad global saludable y sostenible.

«Esto fomenta el ahorro y tiene un impacto económico importante. Además, la salud pública mejorará», afirmó.

Mientras tanto, el director presidente del Bank Jakarta, Agus H Widodo, dijo que la colaboración con PMI DKI Jakarta era una manifestación del compromiso de la empresa con un medio ambiente limpio y habitable.

«Esperamos que el público pueda experimentar los beneficios de unas instalaciones sanitarias adecuadas, maximizando al mismo tiempo el uso de energía renovable a partir de los residuos domésticos», afirmó.

Este Programa de Biodigestores Comunitarios también está en línea con el apoyo del Banco de Yakarta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el Objetivo 11 relativo a Ciudades y Comunidades Sostenibles.