Bank Indonesia está buscando un nuevo empleado, ¡revise las condiciones aquí!

Yakarta, Viva – Banco Indonesia Las oportunidades de oro reveladas para la generación joven de Indonesia se unen a través de la selección de la aceptación educativa del posible asistente de gerente (PCPM) para la clase 40. Este programa es un camino de reclutamiento prestigioso destinado a producir futuros líderes con alta integridad, profesionalismo y la capacidad de adaptarse en la era digital.

No solo la apertura de oportunidades de empleo, PCPM Bank Indonesia también es un lugar para desarrollarse y contribuir a mantener la estabilidad económica y apoyar el crecimiento del país. Si eres el mejor graduado con el espíritu de innovar y listo para servir a la nación, este es el momento adecuado para dar un gran paso en una carrera.

Los siguientes son los términos y formas de registro, como se resume el lunes 8 de septiembre de 2025.

Bank Indonesia PCPM Calificación para el lote 40

Para poder participar en la selección de PCPM Bank Indonesia para la Clase 40, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ciudadanos indonesios (WNI).

2. Física y espiritual saludable de acuerdo con las disposiciones del banco Indonesia.

3. Edad máxima 26 años para S1 y 28 años para S2 al 7 de septiembre de 2025.

4. Graduado de un mínimo de S1 de una institución terciaria acreditada.

5. GPA mínimo de 3.00 de una escala de 4.00.

6. Preferiblemente organizado activamente durante el período de estudio.

7. No se someten a los lazos oficiales, o que estén dispuestos a liberar lazos oficiales con otras instituciones.

8. Dispuesto a ser colocado en todas las áreas de trabajo del banco Indonesia.

El campo de estudio requerido

Bank Indonesia abre oportunidades para graduados de varias especialidades, incluidos:

– Matemáticas, Actuaria, estadísticas

– Ingeniería industrial y otra ingeniería (civil, arquitectura, química, medio ambiente, máquinas, electricidad, física)

– Ingeniería informática, informática, sistemas de información, tecnología de la información

– Economía, Estudio de desarrollo, Economía de la Sharia

– Agronegocios / socioeconómico

– Gestión, negocios, contabilidad, finanzas

– Ley, Ciencias de la Comunicación, Relaciones Internacionales

– Psicología, ciencias administrativas

El departamento fue elegido para apoyar las necesidades estratégicas del Banco Indonesia para enfrentar desafíos económicos y financieros nacionales.

Cómo registrarse

El registro de Bank Indonesia PCPM para Batch 40 se puede hacer en línea a través del sitio web oficial de PCPM BI 40 en el período 7 al 12 de septiembre de 2025. Asegúrese de preparar los documentos requeridos y cumplir con todos los requisitos antes de registrarse.

La selección de PCPM de Bank Indonesia para Batch 40 es una gran oportunidad para los hijos e hijas de la nación que desean tener una carrera en las instituciones financieras estatales mientras sirven para Indonesia. Con un proceso de selección estricto, solo se seleccionarán los mejores candidatos. ¿Cómo estás interesado?