bank bjb & Vindes presenta la emoción «Even Volleyball 3», ¡ahorrándote puedes conseguir entradas para el cine!

Bandung, VIVA – banco bjb vuelve a presentar interesantes sorpresas para los clientes y el público colaborando con Vindes en el programa «Incluso Voleibol 3” que está preparado para presentar el entretenimiento deportivo a través del evento Vindes Sport con un concepto de entretenimiento deportivo único y enérgico.

Como banco que siempre apoya las actividades positivas, incluido el deporte, Bank BJB continúa ofreciendo constantemente diferentes experiencias para establecer cercanía con la comunidad, especialmente con la generación joven activa y dinámica. A través del apoyo a las actividades deportivas, el banco BJB quiere difundir el espíritu de vida saludable y al mismo tiempo fortalecer la cultura del ahorro.

bank bjb & Vindes presenta emoción incluso voleibol 3, el ahorro puede conseguir entradas para el cine

Incluso Voleibol 3 será un espectáculo lleno de emoción, reuniendo a dos equipos especiales, The Musicians contra The Actors, en un partido que no sólo será emocionante sino también lleno de entretenimiento. Este evento se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre de 2025 en Mahaka Square Yakarta y se espera que vuelva a generar un gran entusiasmo como en el evento anterior.

El entusiasmo del público en los eventos anteriores de Vindes Sport es una prueba de que el público realmente anhela un entretenimiento deportivo que combine los elementos de diversión, entretenimiento y deporte en un solo paquete. Por ello, bank bjb invita al público, especialmente a los aficionados al voleibol, a volver y asistir directamente para presenciar la emoción de Voli 3.

No sólo mirar, la gente también puede conseguir entradas para verlo de una manera fácil y rentable, concretamente a través del programa «Ahorrar es aún más emocionante con bank bjb». Este programa se extiende desde el 14 de octubre de 2025 hasta el 14 de noviembre de 2025, con varios beneficios atractivos y promociones especiales para clientes nuevos y existentes.

bank bjb brinda la oportunidad a las personas de obtener incluso boletos de Voleibol 3 simplemente ahorrando a través de productos de ahorro superiores como bjb Tandamata, bjb Tandamata Berjangka y el programa bjb Prioritas.

Para el producto bjb Tandamata Berjangka, los clientes pueden obtener una cantidad de boletos realizando un depósito inicial y depósitos mensuales de acuerdo con las regulaciones aplicables dentro de un período de tiempo predeterminado.

Mientras tanto, para los clientes de bjb Tandamata, se puede obtener una cantidad de boletos abriendo una cierta cantidad de ahorros y reteniendo los fondos durante un período predeterminado.