Bank bjb fortalece la sinergia de educación superior con la Universidad Estatal de Malang

Jacarta – Banco bjb Continuar fortaleciendo la sinergia con el mundo. educación mediante la firma de un Entendimiento Conjunto (MoU). Universidad Estatal de Malang (UM). Esta colaboración es un paso estratégico para mejorar la gobernanza, desarrollar recursos humanos y brindar servicios financieros innovadores para el ecosistema de educación superior.

La firma se llevó a cabo en la Sala de Reuniones del Senado, noveno piso, Graha Rectorate UM, Malang, el martes (11/04/2025). Al evento asistieron el director principal del banco BJB, Yusuf Saadudin, y el rector de la Universidad Estatal de Malang, Prof. Dr. Hariyono, M.Pd, junto con la dirección de ambas partes.

También estuvieron presentes la gerencia del banco bjb, incluido el director de consumidores, Nunung Nurhayati, el director corporativo y de mipymes del banco bjb, Mulyana, y el líder de división. Banca institucional y mayorista banco bjb Hindun Herdiyani, director ejecutivo regional V banco bjb Jadi Kusmaryadi, gerente de sucursal del banco bjb Surabaya, Dody Krisnanda. De la Universidad Estatal de Malang, el Vicerrector II, Prof. Dr. Puji Handayati, SEAk, MM, CA, CMA, el Vicerrector III Prof. Dr. Ahmad Munjin Nasih, S.Pd, M.Ag, y el Vicerrector IV Prof. Ir. Arif Nur Afandi, ST, MT, MIAEng, MIEEE, Ph.D.

A través de esta colaboración, bank bjb y UM continuarán desarrollando la colaboración en los campos de la educación, la investigación, el servicio comunitario, así como la mejora de los recursos humanos y la gobernanza. Una implementación que pronto se realizará es un sistema de pago de educación digital (Pago de educación/bjb edupay) que facilita a los estudiantes realizar transacciones de tasas educativas en tiempo real a través del canal bjb bank.

El rector de la Universidad Estatal de Malang, Prof. Dr. Hariyono, M.Pd, acogió con satisfacción esta colaboración como un paso hacia la transformación digital de los servicios del campus.

Colaboración del banco BJB con la Universidad Estatal de Malang.

«Esperamos que esta asociación pueda acelerar la digitalización de la administración financiera en el campus, así como facilitar el acceso de estudiantes y profesores a los servicios bancarios», afirmó.

Mientras tanto, el director general de Bank Bjb, Yusuf Saadudin, explicó que la colaboración con las universidades forma parte del compromiso de Bank Bjb de apoyar el desarrollo de recursos humanos superiores.