Bank BJB fortalece la colaboración con la Armada de Indonesia para mejorar los servicios financieros

Jacarta – Banco bjb continúa fortaleciendo la colaboración estratégica con diversos socios institucionales como parte de los esfuerzos para ampliar los beneficios de los servicios bancarios. Uno de estos pasos concretos se logró mediante la extensión del Acuerdo de Cooperación entre el banco BJB y la Armada de Indonesia.

Esta ampliación de la cooperación se llevó a cabo en consonancia con la finalización del acuerdo anterior sobre el uso de productos y servicios bancarios. Este nuevo acuerdo es una continuación de la sinergia que se ha establecido consistentemente en los últimos años.

La firma de la prórroga del Acuerdo de Cooperación tuvo lugar el martes 30 de diciembre de 2025, en la sala de reuniones Aster, Avenzel Hotel and Convention, Cibubur, Yakarta. Colaboración entre el banco bjb y la Armada del Ejército Nacional de Indonesia (TNI-AL) lleva funcionando desde noviembre de 2023 y muestra una evolución positiva. A lo largo de este período, esta colaboración logró sentar las bases para una cooperación sostenible y mutuamente beneficiosa. La cartera de crédito de TNI AL gestionada por el banco BJB refleja un fuerte nivel de confianza en el servicio y el soporte. finanzas proporcionado por el banco BJB.

A la firma de la extensión de cooperación asistirán el Jefe del Servicio Financiero de la Marina (Kadiskual) TNI AL, el Primer Almirante TNI Azil S. Achmad junto con los líderes del TNI AL y el Director de Consumo y Venta Minorista del banco bjb Nunung Suhartini junto con la dirección del banco bjb, incluidas las unidades de trabajo relacionadas que desempeñan un papel directo en la implementación del acuerdo. La presencia de estas partes interesadas refleja un compromiso compartido para garantizar que la cooperación se desarrolle de manera efectiva y proporcione resultados óptimos.

El alcance de la cooperación incluye varios productos, servicios y servicios bancarios superiores diseñados para responder a las necesidades del personal de la Armada de Indonesia. Estos productos incluyen crédito para personal activo, crédito para jubilación, así como otros servicios bancarios diversos.

Además de los productos crediticios, la colaboración también incluye servicios KPR, financiación de mipymes, cuentas corrientes, ahorros y programas de fondos de pensiones de instituciones financieras. Se espera que la integridad de este servicio sea capaz de proporcionar soluciones financieras integrales.

La ampliación de este acuerdo de cooperación también refuerza su alcance al involucrar a las entidades filiales del banco bjb. Este paso es parte de una estrategia para ampliar el valor agregado de la colaboración. A través de esta colaboración, Bank BJB busca optimizar el potencial de préstamos y productos bancarios dentro de la Armada de Indonesia de una manera más estructurada y sostenible.