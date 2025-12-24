Bank bjb e Indomaret exploran la colaboración para maximizar los servicios bancarios

Jacarta – Banco bjb Continuar ampliando las sinergias de colaboración estratégica con varios socios nacionales como parte de los esfuerzos para fortalecer el papel de la intermediación. bancario y ampliar el alcance servicio a la sociedad. Este paso forma parte de la estrategia actual del banco BJB para responder a la dinámica de las necesidades cada vez más diversas de los clientes.

Lea también: BRI optimiza 1,2 millones de agentes BRILink para BRImo Super Apps y garantiza transacciones fáciles y convenientes durante las vacaciones de Navidad



Una de las últimas iniciativas se materializó mediante la firma de un Memorando de Entendimiento entre el banco bjb y PT Indomarco Prismatama (Indomaret) sobre el uso de productos y servicios bancarios. El Memorando de Entendimiento fue firmado por el Director Suplente del Director Principal del banco bjb, Ayi Subarna, junto con el Director Coordinador de Indomaret y el Director Presidente de PT Indoritel International, Haliman Kustedjo, el martes 23 de diciembre de 2025, en la Torre Indomaret, Pantai Indah Kapuk, en el norte de Yakarta.

También estuvieron presentes el Director de Consumo y Venta Minorista, Nunung Suhartini y el Director de Marketing de Indomaret Alvin Widjaja, el Director Ejecutivo de Franquicias de Indomaret Jemmy Yulianto, el Director de Marketing de Franquicia Handoko junto con la dirección de ambas partes.

Lea también: La rupia se fortalece después de que BI informara un alto nivel de crédito «inactivo» por parte de los bancos



A través de esta colaboración, bank bjb enfatiza su apoyo a brindar servicios bancarios más cercanos, más relevantes y que brinden beneficios reales para la comunidad y los actores empresariales. Esta sinergia está diseñada para abrir un nuevo espacio de crecimiento que sea mutuamente beneficioso para ambas partes.

Se considera que el sector minorista tiene un potencial empresarial enorme y sostenible, en consonancia con el alto nivel de actividad transaccional diaria en la comunidad. La red Indomaret, que está ampliamente extendida en varias regiones de Indonesia, es una oportunidad estratégica para que el banco BJB amplíe la penetración de los servicios bancarios.

Lea también: ¡Alerta de fraude! BRI ofrece consejos para transacciones bancarias seguras durante Navidad



En el aspecto de financiación, esta colaboración abre el potencial para colocar fondos a través de cuentas corrientes y otras formas de gestión de fondos que puedan desarrollarse en el futuro. Se espera que esto respalde la optimización de la gestión de la liquidez y las transacciones financieras.

En cuanto al lado financiaciónEsta colaboración explora oportunidades de financiación de inversiones, financiación de capital de trabajo y otras instalaciones financieras relevantes para las necesidades operativas y el desarrollo empresarial en el ecosistema de Indomaret.

La sinergia también está dirigida a fortalecer las facilidades transaccionales, incluido el uso de servicios bancarios de transacciones financieras, sistemas de pago y recibo, así como otros servicios bancarios que se desarrollarán de acuerdo con las necesidades del negocio. Por ejemplo, a través de la Banca Digital, el banco BJB ve oportunidades para desarrollar servicios PPOB utilizando la red de agentes Laku Pandai, QRIS, comercianteEDC, código de barrasasí como posibles programas promocionales conjuntos que se discutirán más adelante.