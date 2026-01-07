Bank bjb colabora con Duluin para ampliar los servicios financieros digitales para el mundo laboral de Indonesia

Jacarta – Banco bjb Continuar ampliando las sinergias colaborativas como parte de los esfuerzos para fortalecer los servicios. bancario inclusivo y adaptable a las necesidades de la comunidad. Este paso es parte de la estrategia actual del banco BJB para ampliar el acceso. finanzasespecialmente mediante el uso de la tecnología digital.

Una de las últimas colaboraciones estratégicas la llevó a cabo el banco bjb con Duluin, plataforma tecnología financiera gestionada por PT Rasa Aksata Nusantara. Esta colaboración tiene como objetivo ampliar el acceso a servicios financieros digitales para trabajadores formales, especialmente el segmento obrero y empleados subcontratación que hasta ahora todavía tienen un acceso limitado a los servicios financieros formales.

Esta colaboración se basa en un Memorando de Entendimiento (MoU) entre el banco bjb y PT Rasa Aksata Nusantara sobre la sinergia comercial y la utilización de productos y servicios bancarios con fecha del 19 de diciembre de 2025. Este MoU es la base para desarrollar una colaboración sostenible.

La firma del MoU estuvo a cargo del Jefe de la División de Banca Institucional y Mayorista del banco bjb, Hindun Herdiyani y Director ejecutivo (CEO) Duluin, Isa Nuruddin Ahmad. El evento también fue presenciado por la líder de la unidad DPLK del banco bjb, Rinda Merindawati, Director Comercial Anteriormente Radio Saputra, Director de Inversiones Duluin Abraham G. Figrana, Director de tecnología Primer Ardi Mahendra, Director de Operaciones Rachmad Mahendra, así como otros invitados.

La sinergia entre Bank BJB y Duluin está diseñada para apoyar la mejora del bienestar de los empleados y al mismo tiempo fomentar la productividad de las empresas asociadas a Duluin. Esta colaboración también fortalece el papel de los bancos regionales en el apoyo a la agenda nacional de inclusión financiera a través de soluciones prácticas y sostenibles.

Esta colaboración se centra en fortalecer los servicios. nómina de sueldos digitales y Acceso al salario ganado (EWA) vía plataforma Cobra primero. A través de este esquema, los empleados socios de Duluin pueden acceder a parte de los ingresos que hayan obtenido antes de la fecha de nómina con un mecanismo transparente y controlado por la empresa.

La utilización de los servicios de EWA brinda flexibilidad financiera a los empleados de los socios de Duluin para satisfacer necesidades urgentes sin tener que depender de préstamos informales o servicios de préstamos en línea de alto costo. Este plan también fomenta una gestión financiera más sana y responsable.